«ثقافة الطفل»: قدمنا 32 فيديو للأراجوز لتوعية الأطفال في أزمة كورونا

قال محمد ناصف، رئيس المركز القومي لثقافة الطفل، إن الأراجوز يعتبر من التراث المصري الأصيل، لافتًا إلى أهمية جهود المخرج ناصر عبدالتواب في تطوير فكرة «الأراجوز» وتعديلها، وبعد أن كان دوره محصور في النقد اللاذع وأحيانًا في العقود السابقة وصفوه بأنه سليط اللسان ويخرج على النص، وكان مصدر الانتقاد الدائم للسلوكيات، ولكنه أصبح داعمًا للسلوكيات الإيجابية، بفضل جهود المخرج، وفي فترة كورونا اشتبك مع الواقع وقدم ما يقرب من 32 فيديو على منصات المركز القومي لثقافة الطفل بهدف التوعية لمناقشة القضايا التي يحتاج إليها الطفل المصري.

فيديوهات الأراجوز خلال فترة كورونا

وأوضح «عبدالتواب» خلال استضافته ببرنامج «السفيرة عزيزة» مع الإعلاميتين سالي شاهين ونهى عبدالعزيز، والمذاع على فضائية «DMC»، أن هناك فريق عمل متكامل نسق أعمال فيديوهات الأراجوز خلال فترة كورونا «كنا كتيبة تعمل بحب وود وقت الأزمة من اجل المساهمة في السيطرة على الحالة العامة، وكان من المهم نشر أفكار التوعية بعدة طرق للأطفال وكان الأراجوز يملك مهارة كبيرة في جذب الجمهور من خلال صوته المميز».

طريقة صوت الأراجوز

وتابع: «صوت الأراجوز يخرج من خلال قطعتين من النحاس بينهما شريط من القطن وبعد خروج الهواء من داخل تلك الفجوة ليحدث الصوت الساحر المدهش الذي يجذب أكبر عدد من المستمعين إليه».