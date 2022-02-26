الأراجوز المصري بشكل مختلف في المتحف القومي للحضارة

نظم المتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط ورشة حكي عن الأراجوز المصري، ضمت سلسلة من المحاضرات تحدث خلالها عدد من المتخصصين في التراث غير المادي عن نشأة الأراجوز وتطوره وحكايات عن الأراجوز كفن شعبي وتأثيره في الهوية المصرية وسبب شعبيته الكبيرة بين الكبار والأطفال على مر العصور وأسباب اختياره من قبل منظمة اليونسكو كأحد عناصر التراث غير المادي المصري.

وقال بيان صادر عن المتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط «إن الأراجوز هو أحد الفنون المصرية التي تم إدارجها على قائمة اليونسكو للتراث العالمي اللامادي، حيث تم تسجيله في عام 2018».

غنيم: نجحنا في استثمار الإبداع للنهوض بالثقافة

وأوضح الدكتور أحمد فاروق غنيم، رئيس هيئة المتحف القومي للحضارة المصرية، أننا نجحنا باستثمار الإبداع للنهوض بالثقافة والعلم والمعرفة للتعريف بتاريخ مصر وحضارتها، وأشار إلى أننا يجب علينا الاستفادة من الأحداث والفعاليات المهمة التي تقام بمتحف الحضارة للترويج للمقاصد السياحية والثقافية والأثرية المختلفة.

وقالت نرمين مصطفى، أخصائي فنون أول والمشرفة على تلك الورشة، إن كل المشاركين صمموا عروسة أو أراجوز وفقاً لقصة معينة بقيت في ذاكرته من الطفولة، ثم قام كل مشارك برسم اسكتش سريع لها، وبعدها شرح التصميم الخاص به وكيف صممه إلى جانب اختيار الشكل واللون، ومن المنتظر أن يستكمل كل منهم تصميمه وتنفيذه.

وأضافت: ضمت الورشة كذلك موضوعات عن سمات العرائس القفازية وكيفية صناعتها وتحريكها والأداء الصوتي لها ودلالات وكيفية تصميم عروسة أو أراجوز بناءً على ماهية القصة التي سوف يحكيها ولمن ومتى وأين يتم حكيها وعلاقة ذلك بالشكل النهائي لتصميم الأراجوز أو العروسة، كما تطرقت الورشة للحديث عن أشهر فناني الأراجوز المصريين في العصر الحالي أشهر الأراجوزات في مصر وظهور الأراجوز في السينما المصرية في أفلام أشهرها عنتر ولبلب والأراجوز.