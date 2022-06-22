هند صبري تشوق جمهورها لفيلم «كيرة والجن» بصورة: يُعرض 30 يونيو

كشفت الفنانة هند صبري، عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام»، تفاصيل الشخصية التي تجسدها في فيلم «كيرة والجن».

موعد عرض «كيرة والجن»

ونشرت هند صبري بوستر للفيلم يحمل صورتها بمفردها، وهي ترتدي قبعة على رأسها وتمسك مسدسا، وعلقت قائلة: «دولت فهمي كيرة والجن، يوم 30 يونيو في جميع دور العرض في مصر والوطن العربي».

أحداث فيلم «كيرة والجن»

ويُعرض فيلم «كيرة والجن» في جميع دور العرض في موسم عيد الأضحى المقبل، وتدور أحداثه في إطار إكشن حول طالب الطب أحمد عبد الحي، وشهرته «أحمد كيرة»، والذي يجسد دوره الفنان كريم عبدالعزيز، إذ يتصدى هو وعبد القادر شحاتة الجن، والذي يقوم بأداء شخصيته أحمد عز، للعدوان البريطاني، بسبب وطنيتهما وحبهما وخوفهما على مصر، واستغرق تصوير العمل عامين بسبب جائحة كورونا.

ويضم فيلم «كيرة والجن» نخبة كبيرة من نجوم الفن، وهم كريم عبد العزيز، وأحمد عز، وسيد رجب، وهند صبري، وهدى المفتي وأمينة خليل، وأحمد مالك، وأسماء أبو اليزيد، وغيرهم من الفنانين، والفيلم من تأليف أحمد مراد وإخراج مروان حامد.