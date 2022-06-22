رئيس «الفيدرالي الأمريكي»: ملتزمون بخفض التضخم على وجه السرعة

قال رئيس مجلس الاحتياطي الأمريكي جيروم باول يوم الأربعاء إن البنك المركزي الأمريكي «ملتزم بقوة» بخفض التضخم الذي وصل إلى أعلى مستوياته في 40 عامًا وأن صانعي السياسة النقدية يتحركون «على وجه السرعة لعمل هذا».

ووفقاً لوكالة رويترز قال جيروم رئيس مجلس الاحتياطي الأمريكي في جلسة استماع في اللجنة المصرفية بمجلس الشيوخ الأمريكي، إنه من الضروري أن نخفض التضخم إذا أردنا أن يكون لدينا فترة مستدامة لأوضاع قوية لسوق العمل تعود بالنفع على الجميع، مضيفًا أن البنك المركزي سيبحث في الأشهر المقبلة عن «أدلة مقنعة» على انحسار ضغوط الأسعار، مؤكدًا قوة الاقتصاد الأمريكي.

وفي وقت سابق، قال محافظ الفيدرالي الأمريكي إن العملة الرقمية للبنك المركزي أو الدولار الرقمي يمكن أن يساعد في الحفاظ على المكانة الدولية لعملة الدولار الأمريكي، مضيفًا أن الفيدرالي الأمريكي يركز بشدة على إعادة التضخم إلى هدف 2%، وأن الالتزام القوي باستقرار الأسعار يساهم في انتشار الثقة في الدولار الأمريكي.

كان البنك الدولي حذر من أن الاقتصاد العالمي معرض لخطر الوقوع في فخ «التضخم المصحوب بالركود» على غرار السبعينيات مع خفض توقعاته للنمو ودق ناقوس الخطر بشأن تزايد حالات التخلف عن سداد الديون السيادية.

وخفض البنك الدولي من توقعاته للنمو العالمي بنسبة 4.1% في يناير إلى 2.9% هذا العام، انخفاضًا من نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 5.7% في عام 2021، عندما انتعش الاقتصاد العالمي من عمليات إغلاق بسبب جائحة كورونا المستمرة منذ نهاية عام 2019.