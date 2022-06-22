شهادات بنك مصر.. احصل عليها بأعلى عائد شهري بعد إلغاء «الـ18%»

على مدار الأيام القليلة الماضية، ازداد البحث عن شهادات بنك مصر عبر محركات البحث المختلفة، إذ يلجأ الكثير من المواطنين لشرائها باعتبارها أفضل الطرق للاستثمار، إذ أنها تتيح لهم فرصة الحصول على أعلى عائد شهري في البنوك، كما تختلف الشهادات في البنك بين المحلية والتي يجري شراؤها بعملات أجنبية.

وحرصا من بوابة «الوطن» على تقديم ما يبحث عنه المتابعون والقراء بشكل يومي ومستمر عبر محركات البحث المختلفة تفاصيل شهادات بنك مصر، وفق خدمة عملاء البنك، كالتالي:

1- الشهادات الثلاثية

- أتاح بنك مصر تلك الشهادة بعد إلغاء شهادة طلعت حرب ذات عائد 18%.

- يوفر بنك مصر تلك الشهادة بعائد 14%، إذ جرى رفع العائد على الشهادات الثلاثية من بنك مصر، إلى 14%، بعد إعلان وقف الاكتتاب بشهادات طلعت حرب.

- العائد سنوي ثابت يصل إلى 14%، ويصرف شهريا.

- أتاح البنك تلك الشهادة لتكون مدتها 3 سنوات، وقيمتها تبدأ من 1000 جنيه ومضاعفاتها، بدون حد أقصى.

2- شهادة القمة

- يعطي بنك مصر الفرصة للأفراد الطبيعيين فقط الحصول على تلك الشهادة.

- مدة الشهادة تصل إلى 3 سنوات.

- الحد الأدنى لشراء الشهادة يصل إلى 1000 جنيه ومضاعفاتها.

- معدل عائد ثابت طوال فترة الشهادة يصرف شهرياً.

- يمكن استرداد قيمة الشهادة أو جزء منها بعد مرور 6 أشهر من تاريخ إصدار الشهادة.

- يمكن استرداد قيمة الشهادة أو جزء منها وفقا لقواعد الاسترداد الخاصة بالشهادة.

- يمكن الاقتراض بضمان الشهادة.

3- شهادة الادخار ذات العائد الثابت لمدة 5 سنوات

- يصدر بنك مصر تلك الشهادة للأفراد الطبيعيين فقط.

- مدة الشهادة تصل إلى 5 سنوات.

- الحد الأدنى لشراء الشهادة يصل إلى 1200 جنيه ومضاعفاتها للشهادة ذات العائد الشهري، و1000 جنيه ومضاعفاتها للشهادة ذات العائد السنوي.

- يمنح البنك معدل عائد ثابت طوال فترة الشهادة يصرف شهرياً أو سنوياً.

- يمكن استرداد قيمة الشهادة أو جزء منها بعد مرور 6 أشهر من تاريخ اصدار الشهادة.

4- شهادة الادخار ذات العائد الثابت لمدة 7 سنوات

- يصدر بنك مصر الشهادة للأفراد الطبيعيين فقط.

- مدة الشهادة تصل إلى 7 سنوات.

- الحد الأدنى لشراء الشهادة 750 جنيها ومضاعفاتها.

- معدل عائد ثابت طوال فترة الشهادة يصرف شهرياً.

- يمكن استرداد قيمة الشهادة أو جزء منها بعد مرور 6 أشهر من تاريخ اصدار الشهادة.