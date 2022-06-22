قبل اجتماع المركزي.. بنك مصر يقدم 4 شهادات بالعملة الأجنبية

يترقب مجتمع المال والأعمال والمستهلكين وعملاء البنوك وأصحاب الودائع بالبنوك المحلية، قرار لجنة السياسة النقدية التابعة للبنك المركزي المصري، مساء غدا الخميس لحسم موقف أسعار الفائدة.

وتتنافس البنوك المحلية ومن بينهم بنك مصر في تقديم أوعية وشهادات الادخار وشهادة الاستثمار سواء بالعملة المحلية أو العملة الأجنبية إذ يقدم بنك مصر 5 أنواع من شهادات الادخار بالعملة الأجنبية؛ سواء بالدولار الأمريكي أو اليورو أو الجنيه الإسترليني.

ووفقا للموقع الرسمي لـ«بنك مصر» على الإنترنت، فإن شهادات الادخار بالعملة الأجنبية بين شهادة الثبات بالدولار الأمريكي واليورو وشهادة الادخار ذات العائد المتغير باليورو والجنيه الإسترليني وشهادة الاختيار بالدولار الأمريكي وشهادة بلادي بالدولار الأمريكي واليورو والدولار الاسترالي والجنيه الإسترليني.

1- شهادة الثبات بالدولار الأمريكي / اليورو

- تصدر الشهادة للأفراد الطبيعيين والأشخاص الاعتبارية.

- مدة الشهادة 3 سنوات / 5 سنوات.

- الحد الأدنى لشراء الشهادة هو 100 دولار أمريكي / يورو ومضاعفاتها.

- معدل عائد ثابت طوال فترة الشهادة يصرف كل 3 أشهر.

- يمكن استرداد قيمة شهادة الادخار أو جزء منها بعد مرور 6 أشهر من تاريخ إصدار الشهادة مدة 3 سنوات و12 شهراً للشهادة مدة 5 سنوات.

2- شهادات الادخار ذات العائد المتغير باليورو / الجنيه الإسترليني

- تصدر الشهادة للأفراد الطبيعيين والأشخاص الاعتبارية.

- مدة الشهادة 3 سنوات.

- الحد الأدنى لشراء الشهادة 500 يورو / 300 جنيه إسترليني ومضاعفات المبلغ.

- معدل عائد متغير يصرف كل 6 أشهر.

- يمكن استرداد الشهادة في أي وقت وبكامل قيمتها.

3- شهادة الاختيار بالدولار الأمريكي

- تصدر الشهادة للأفراد الطبيعيين والأشخاص الاعتبارية.

- مدة الشهادة 3 سنوات / 5 سنوات.

- القيمة الاسمية للشهادة 1000 دولار ومضاعفاتها.

- يتم شراؤها بقيمة أقل من قيمتها الاسمية طبقا لمدة الشهادة.

- معدل عائد تراكمي يصرف بنهاية مدة الشهادة مع القيمة الشرائية المدفوعة بحيث يحصل العميل على القيمة الاسمية في تاريخ الاستحقاق.

- يمكن استرداد قيمة الشهادة أو جزء منها بعد مرور 6 أشهر من تاريخ إصدار الشهادة مدة 3 سنوات و12 شهرا للشهادة مدة 5 سنوات.

4- شهادات بلادي

- يضمن البنك المركزي المصري لمالكي الشهادات الحق في تحويل مبالغ الاستردادات والعائد بالعملات الأجنبية المختلفة «الدولار أمريكي - يورو - دولار أسترالي - جنيه إسترليني» إلى حساب العميل خارج مصر اذا طلب ذلك وبدون حد أقصى للتحويل.

- يتم شراء الشهادات عن طريق بطاقات الدفع الإلكتروني الصادرة من بنوك خارج مصر أو عن طريق تحويل بنكي.

- يمكن تحويل قيمة الشهادة وعوائدها لحساب العميل بالخارج في تاريخ استحقاق الشهادة بناء على طلبه مع الاعفاء من بعض الرسوم الخاصة بالتحويل.