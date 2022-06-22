برلماني: نطالب الأسر بدراسة مواردها قبل التفكير في الإنجاب

قال النائب محمود القط، أمين سر لجنة الثقافة والإعلام بمجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن المجتمع هو الذي يشكل السياسة والاقتصاد، والسكان هم القوى البشرية التي تبنى الدولة، لافتا إلى أهمية قياس إمكانيات الدولة وقوى السكان ومعرفة إن كانت تتحمل الزيادة المفرطة في عدد السكان أم مراجعة تزايدنا المستمر.

موقف دول العالم من الإنجاب

وأوضح «القط» خلال استضافته ببرنامج «صالة التحرير» مع الإعلامية عزة مصطفى، والمذاع على فضائية «صدى البلد»، أن هناك بعض الدول لديها عجز في القوى البشرية وتسعى لزيادة ومنها أوروبا واليابان، وهناك بعض الدول تعاني من زيادة مفرطة في تعداد السكان وتعمل على الترشيد في الإنجاب، وهناك نوع آخر من الدول التي استعادت عافيتها الاقتصادية فبدأت تشجع سكانها على الزيادة في الإنجاب مرة أخرى مثل الصين والهند واللتان تعملان من خلال خطط استراتيجية.

لا يمكن أن نحرم الإنسان من حقه في الحياة والزواج والإنجاب

وأشار إلى أنه لا يمكن أن نحرم الإنسان من حقه في الحياة والزواج والإنجاب، ولكن نطلب منه التفكير الجيد قبل الإنجاب وفقا للملامح التي رسمها لحياته وخطته في توفير حياة كريمة لأسرته، محذرا من مفهوم «الطفل بيجي برزقه» وأنه في هذه السنوات لابد من التخطيط لكل شيء.

وأكد عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن البعض يشجع على الإنجاب من أجل تشغيل الأبناء لمساعدته على أعباء الحياة، مشيرا إلى أن التنسيقية تقدمت بمقترح يخص عمالة الأطفال بالتعاون مع التضامن الاجتماعي والقوى العاملة، خاصة وأن عمالة الأطفال تمثل عبئًا على المجتمع وسيتم فرض قيود عليها لمنع تشغيل الأطفال واستغلالهم.