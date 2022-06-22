محمد عز يحذر متابعيه على «فيسبوك»: الصفحة مش تحت سيطرتي

حذر الفنان محمد عز، جمهوره من المتابعة والتفاعل مع صفحته الرسمية والموثقة على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» أو التعامل معها، قائلًا: «الصفحة مش تحت سيطرتي بأي شكل من الأشكال».

غير مسؤول عن أي تعامل مادي وأدبي خلال الصفحة

وطالب محمد عز، جمهوره، عبر حسابه الشخصي على موقع «فيسبوك»، بعدم التعامل مع الصفحة، قائلا «محدش يبعت لي عليها أي حاجة، لأنها مبتوصلنيش، وأنا غير مسؤول عن أي تعامل معاها بأي شكل من الأشكال، وغير مسؤول عن أي كومنت أو تعامل مادي وأدبي من خلالها».

محمد عز يطرح أغنية «آه لو ضحكت تاني»

وطرح محمد عز أغنية جديدة قبل أيام باسم «آه لو ضحكت تاني»، عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب»، وهي من كلمات محمد جمال، وألحان سيد الشاعر، وتوزيع مصطفى البوب، والفيديو كليب من إخراج أسامة حبيب.

وأشار محمد عز، آنذاك، إلى انتقادات البعض، بشأن الجمع بين التمثيل والغناء في آنٍ واحد، حيث قال: «الناس اللي بتقولي بطل غنا وركز في التمثيل، مش فاهم إيه العلاقة؟، ومين قال إني مش مركز في التمثيل؟، طب أنا دلوقتي بقالي شهرين مبمثلش إيه المشكلة إني أعمل حاجة بحبها؟، أنا بحب الغنا، وبحب ألعب طاولة، وبحب ألعب كورة، إشمعنى أما بلعب طاولة أو كورة محدش بيقولي ركز في التمثيل؟».