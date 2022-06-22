سعر الأرز الشعير الآن في الأسواق التجارية.. شوف الكيلو وصل كام

خلال الساعات القليلة الماضية، ازداد بحث المواطنين على سعر الأرز الشعير الآن، عبر محركات البحث الاجتماعي، بعد أن شهد انخفاضا ملحوظا على الصعيد العالمي، الأمر الذي جعل الكثير منهم يرغبون في معرفة الأسعار بعد ذلك الانخفاض، نظرا لأنه من أكثر الأنواع التي لا يمكن الاستغناء عنها على مائدة الطعام المصرية.

واهتماما بما يبحث عنه المتابعون والقراء بشكل يومي ومستمر، نوضح من خلال هذا التقرير سعر الأرز الشعير الآن، في الأسواق التجارية، والتي جاءت كالتالي:

سعر الأرز الشعير الآن

قال رجب شحاتة رئيس شعبة الأرز باتحاد الصناعات، خلال حديثه لـ«الوطن»، إن أسعار الأرز تشهد تراجعا خلال الفترة الحالية، ووصلت قيمة الانخفاضات تلك خلال الفترة الماضية إلى 3500 جنيه في سعر الطن الواحد للجملة، مشيرا إلى أن سبب ذلك الانخفاض يعود إلى تراجع الطلب المحلي على الأرز نتيجة الزيادات الكبيرة التي أثرت على الأسعار.

وجاء سعر الطن الواحد من الأرز الشعير ليسجل 8500 جنيه، وانخفضت تلك الأسعار ليسجل سعر الطن الواحد اليوم 8200 جنيه، فيما تراجع سعر الأرز الأبيض اليوم بمقدار 250 جنيها، ليسجل سعر الطن الواحد منه 13 ألفا و500 جنيه.

أسعار الأرز الأبيض البلدي

وبالنسبة لأسعار الأرز الأبيض البلدي، فوصل إلى 12 ألفا و500 جنيه، ووصل سعر كيلو الأرز للمستهلك اليوم في الأسواق التجارية إلى 14 جنيها، ليتراوح سعر كيلو الأرز السائب بين 10 إلى 14 جنيها، فيما يتراوح سعر الأرز المبعأ بين 12 إلى 16 جنيها للكيلو.

ويذكر أن عقود الأرز الآجلة شهدت تراجعا وصل إلى 14.2 دولار لكل 100 وزن، فيما يعادل 45 كيلو، الذي يعد أدنى مستوى في 8 أسابيع له.