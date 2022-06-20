«تريدينج إيكونوميكس»: أسعار الأرز تتراجع لأدنى مستوى في شهرين

تراجعت عقود الأرز الآجلة إلى 16.2 دولار لكل مائة وزن أي ما يعادل 45 كيلو، وهو أدنى مستوى في 8 أسابيع، تحت ضغط الدولار القوي واستقرار المعروض.

ولا توجد لدى الهند، أكبر مصدر للأرز في العالم، أي خطط لتقييد الصادرات في ظل توافر المخزونات، وسط توقعات بتحسن إنتاج المحاصيل خلال العام الجاري.

زيادة صادرات تايلاند من الأرز

في الوقت نفسه، تتوقع تايلاند، ثاني أكبر مصدر، أن تشحن أكثر من 7 ملايين طن من الأرز هذا العام ، متجاوزة هدفها الأولي، وحتى الآن في الفترة من يناير إلى أبريل، صدرت البلاد 2 مليون و291 ألف طن من الأرز، بزيادة 52.7%، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

ومع ذلك، ظلت أسعار الأرز مرتفعة، حيث لامست أعلى مستوى لها في عام واحد عند 17.8 دولارًا في مايو، إذ أصبح الطلب قويا بعد أن أدت الحرب في أوكرانيا إلى تعطيل المعروض من العديد من السلع الزراعية.

أعلى مستوى للأسعار على الإطلاق

وتشير البيانات التاريخية إلى أن أسعار الأرز بلغت أعلى مستوياتها على الإطلاق في أبريل 2008، بتسجيلها 24.46 دولار، وتتوقع مؤسسة «تريدينج إيكونوميكس» أن يتم تداول الأرز عند 16.48 دولارًا أمريكيًا بنهاية الربع الجاري، على أن تصل إلى 17.28 دولار في غضون 12 شهرًا.

تراجع الأسعار محليا بعد ارتفاعات قياسية

وعلى المستوى المحلي، شهدت أسعار الأرز تراجعا، حيث صرح رجب شحاتة رئيس شعبة الأرز باتحاد الصناعات، أنّ الأسعار المحلية شهدت تراجعا كبيرا، موضحا أن الفترة الأخيرة شهدت انخفاضا بقيمة بلغت نحو 3500 جنيه في سعر الطن الواحد للجملة.

وأرجع رئيس الشعبة، التراجع إلى تراجع الطلب المحلي على الأرز، خلال الفترة الماضية، نتيجة الزيادات الكبيرة التي طرأت على الأسعار.