استقرار سعر كيلو الأرز في التموين عند 10 جنيهات.. كيسين لكل 4 أفراد

استقر سعر كيلو الأرز في التموين، الذي تضخه الشركة القابضة للصناعات الغذائية لمنافذ بقالي التموين للمواطنين حاملي البطاقات التموينية، بالرغم من ارتفاع سعر كيلو الأرز الحر والذي يسجل حاليا من 14 إلى 17 جنيها للكيس الذي يزن كيلو جراما.

سعر كيلو الأرز في التموين عن شهر يونيو 2022

وبلغ سعر كيلو الأرز في التموين المدرج على قائمة السلع التموينية عن شهر يونيو 2022 لحاملي البطاقات التموينية 10 جنيهات، إذ شهد السعر خلال شهري يونيو ومايو الماضي ثباتا في استقراره دون تحريك، بالرغم من تحريك سعر كيلو الأرز الحر الذي يباع للمواطنين في السلاسل التجارية والمجمعات الاستهلاكية أيضا لمن لا يحمل بطاقة تموين.

حصة بطاقة التموين من الأرز

وتحدد وزارة التموين والتجارة الداخلية، حصة بطاقة التموين من الأرز، بواقع 2 كيس أرز لكل بطاقة مدرج عليها 4 أفراد فأكثر، في حين تحصل البطاقة المقيد عليها أقل من 3 أفراد على كيس أرز واحد.

قائمة السلع التموينية عن شهر يونيو 2022

1- سكر معبأ 1 كجم بسعر 10.5 جنيه

2 - زيت خليط 800 ملي بسعر 23 جنيها

3- أرز معبأ 1 كجم بسعر 10 جنيهات.

4- مكرونة 800 جم بسعر 10.5 جنيه

5- مكرونة 400 جم بسعر 5.25 جنيه

6- عدس مجروش 500 جم بسعر 11جنيها.

7- فول معبأ 500 جم بسعر 7.50 جنيه.

8- مسلى صناعي 800 جم بسعر 24 جنيها.

9- شاي ناعم 40 جم بسعر 3 جنيهات.

10- صلصة 300 جم بسعر4.75 جنيه.

11- جبنة تتراباك 250 جم بسعر 7 جنيهات.

12- جبنة تتراباك 500 جم بسعر 13 جنيها.

13- مسحوق أتوماتيك 800 كجم بسعر 17.50 جنيه.

14- مسحوق عادي يدوي 800 جم بسعر 10.50 جنيه.

15- صابون غسيل 125 جم بسعر 2.25 جنيه.

16- صابون تواليت 125 جم بسعر 5.5 جنيه.

17- لبن جاف 125 جم بسعر 20 جنيها.

18- خل 5% 900 ملي بسعر 4.25 قرش.

19- کیس ملح طعام 300 جم بسعر جنيه واحد.

20- بار حلاوة طحينية ساده 40 جم 2 جنيه.

21- کیس سايل غسيل أواني 80 جم بـ 2 جنيه.

22- بسكويت يويوز سادة جنيه واحد.

23- بسكويت يويوز ويفر أنواع بسعر 2 جنيه.

24- بسكويت تومورو أنواع 3 جنيهات.

25- بسكويت بوو أنواع 3 جنيهات.