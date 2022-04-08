أمير المصري: مشاركتي في الاختيار 3 شرف.. العمل توثيق وتاريخ مش مجرد دراما

قال الفنان أمير المصري، إنه نجح في الخارج بعد أدائه في فيلم «رمضان مبروك أبو العلمين حمودة» مع الفنان محمد هنيدي، لافتا إلى أنه لابد من الحصول على الدعم بالداخل قبل النجاح في الخارج.

قصة ترشيحه في المسلسل

وأضاف «المصري»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «التاسعة»، الذي يُعرض على القناة الأولى، وتقدمه الإعلامية شافكي المنيري، أنه تم ترشيحه للعمل في الجزء الثالث من مسلسل الاختيار والذي يراه شرفا كبيرا له، لافتا إلى أن شركة الإنتاج الخاصة بالمسلسل تواصلت معه وكذلك مخرج العمل الدكتور بيتر ميمي.

وأوضح الفنان أمير المصري، أنه جلس مع المخرج قبل بداية التصوير وتحدث حول تفاصيل شخصية يحيى، متابعا: «أنا حسيت إني يحيي اللي من الحي الشعبي في المسلسل، والناس في اللوكيشن كانت بتحمس بعضها، وكل الأداء بيبقى حقيقي مش تمثيل وخلاص أو شكل غير مقنع».

حضور شقيقه ثورة 30 يونيو

وأشار إلى أن أشقاءه كانوا في مصر أثناء ثورة 30 يونيو وحكوا له عن تفاصيل ما حدث، لافتا إلى أن شقيقه «إيهاب» شارك في الثورة وحكى له عن تفاصيل الأمر، ونصحه بأن يقدم شخصية جيدة في المسلسل تحاكي الواقع.

وأكد الفنان أمير المصري أن رد فعل الجمهور كان جيدا، متمنيا أن يعجب دوره في المسلسل الجمهور خاصة أنه يعد مسلسل توثيقي وتاريخي وليس مجرد دراما.