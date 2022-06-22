محمود مسلم يعلن فوز مجلة «أندر إيدچ» بأفضل مشروع تخرج بـ«صحافة بني سويف»

أعلن الدكتور محمود مسلم، رئيس تحرير جريدة الوطن، رئيس لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ، نتيجة مشروعات تخرج قسم الصحافة بكلية الإعلام جامعة بني سويف، اليوم الأربعاء، خلال مشاركته في تحكيم مشروعات التخرج بالكلية.

وقال «مسلم» خلال إعلانه النتيجة: «تقدم إلينا مشروعا تخرج من قسم الصحافة بكلية الإعلام، وبعد استعراضهما وعرض الطلاب ومناقشتهم بمعرفة لجنة التحكيم، فإن مشروع مجلة أندر إيدچ، حصل على المركز الأول بفارق بسيط عن مشروع تايم لاين - Timeline، وكانت المنافسة بينهما رائعة ولذلك وجب علينا توجيه الشكر لكل المشاركين في مشروعات التخرج وأساتذة كلية الإعلام».

لجنة تحكيم مشروعات تخرج طلاب قسم الصحافة بإعلام بني سويف

وشارك رئيس تحرير «الوطن»، وعماد الدين حسين رئيس تحرير جريدة الشروق، والإعلامي نشأت الديهي، رئيس قناة TEN والصحفي سامي عبد الراضي مدير تحرير «الوطن»، ورئيس تحرير شبكة تليفزيون النهار، اليوم في تحكيم مشروعات تخرج طلاب قسم الصحافة، تحت رعاية الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، وبحضور الدكتورة نسرين حسام الدين المستشار الإعلامي لجامعة بنى سويف ووكيل كلية الإعلام لشئون خدمة المجتمع، والدكتورة منى هاشم رئيس قسم الصحافة وأساتذة كلية الإعلام وعدد كبير من طلاب الكلية.

مشروعات تخرج طلاب قسم الصحافة بإعلام بني سويف

وأطلقت مجموعة من طلاب قسم الصحافة بكلية الإعلام جامعة بني سويف، مشروع تخرج، عبارة عن مجلة تربوية متخصصة موجهة للقائمين على رعاية الأطفال والمراهقين ممن هم أقل من 18 عامًا، لتكون دليلهم الأمثل للتربية السليمة، تحت عنوان «أندر إيدچ».

وأطلقت مجموعة أخرى من قسم الصحافة بكلية الإعلام جامعة بني سويف، مشروع تخرجهم، تحت اسم «تايم لاين Timeline»، كمجلة متخصصة في مجال «السوشيال ميديا»، التي تعد الأولى من نوعها من حيث الفكرة، حيث تهدف إلى تناول مجال السوشيال ميديا بشكل أعمق، وتخصيص بابين لتناول الجانب الإيجابي في هذا العالم.