سامي عبدالراضي: التدريب والعمل الميداني يكسبان الصحفي خبرة مبكرة

أشاد الكاتب الصحفي سامي عبد الراضي مدير تحرير «الوطن»، بالوعي الكبير لدى طلاب قسم الصحافة بكلية الإعلام بجامعة بني سويف، واختيارهم موضوعات مهمة في مشروعات التخرج الخاصة بهم سواء مشروع «أندر إيدج» الذي حصل على المركز الأول بفارق بسيط عن «تايم لاين Timeline»، في تقييم مشروعات التخرج.

وقال «عبدالراضي» على هامش مشاركته في لجنة تحكيم مشروعات تخرج طلاب قسم الصحافة بكلية الإعلام بجامعة بني سويف، إن التدريب بكل أشكاله والعمل الميداني يساعدان بشكل قوي في إكساب الصحفي خبرة صحفية مبكرة تدفع به إلى الأمام وهو ما نسميه في مجالنا «صحفي شاطر».

عبدالراضي: لابد أن يجذب عنوان الموضوع الصحفي عين القارئ

واضاف: «عنوان أي موضوع صحفي لا بد أن يجذب عين القارئ مع عدم التكرار في الموضوعات الصحفيّة في العدد الواحد، وأن تكون الموضوعات متنوعة وشاملة كل القوالب والأشكال الصحفية».

سامي عبدالراضي: احتواء الصحيفة على قالب صحفي واحد يفقدها قوتها

وأضاف: «يجب أن تكون الوجبة الصحفية للمجلة أو الصحيفة متكاملة، مع عدم التركيز على نوع واحد فقط داخل المجلة أو الصحيفة، كما أنّه من الخطأ أن يقتصر غلاف المجلة على صورة لشخص واحد أو عنوان واحد لأن ذلك يقلل من المجهود المبذول في العمل».

تكريم سامي عبدالراضي لمشاركته في لجنة تحكيم مشروعات تخرج طلاب صحافة بني سويف

وكرم عبدالعزيز السيد عميد كلية الإعلام بجامعة بني سويف، الكاتب الصحفي سامي عبدالراضي مدير تحرير جريدة «الوطن» ورئيس تحرير شبكة تليفزيون «النهار»، لمشاركته في لجنة تحكيم مشروعات تخرج طلاب قسم الصحافة بكلية الإعلام جامعة بني سويف.

لجنة تحكيم مشروعات تخرج طلاب قسم الصحافة بإعلام بني سويف

وشارك الدكتور محمود مسلم رئيس تحرير «الوطن» رئيس لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ، وعماد الدين حسين رئيس تحرير جريدة الشروق، والإعلامي نشأت الديهي، رئيس قناة «TEN»، وسامي عبدالراضي مدير تحرير جريدة «الوطن»، في تحكيم مشروعات تخرج طلاب قسم الصحافة، تحت رعاية الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، وإشراف الدكتور عبدالعزيز السيد عميد كلية الإعلام وبحضور الدكتورة نسرين حسام الدين المستشار الإعلامي لجامعة بنى سويف ووكيل كلية الإعلام لشؤون خدمة المجتمع، والدكتورة منى هاشم رئيس قسم الصحافة وأساتذة كلية الإعلام وعدد كبير من طلاب الكلية.

مشروعات تخرج طلاب قسم الصحافة بإعلام بني سويف

وأطلقت مجموعة من طلاب قسم الصحافة بكلية الإعلام جامعة بني سويف، مشروع تخرج، عبارة عن مجلة تربوية متخصصة موجهة للقائمين على رعاية الأطفال والمراهقين ممن هم أقل من 18 عامًا، لتكون دليلهم الأمثل للتربية السليمة، تحت عنوان «أندر إيدج».

وأطلقت مجموعة أخرى من قسم الصحافة بكلية الإعلام جامعة بني سويف، مشروع تخرجهم، تحت اسم «تايم لاين Timeline»، كمجلة متخصصة في مجال «السوشيال ميديا»، التي تعد الأولى من نوعها من حيث الفكرة، حيث تهدف إلى تناول مجال السوشيال ميديا بشكل أعمق، وتخصيص بابين لتناول الجانب الإيجابي في هذا العالم.