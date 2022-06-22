محمد محمود عبدالعزيز يعلن الحداد لوفاة كلبته: الموضوع مؤلم ومحزن

أعلن الفنان والمنتج محمد محمود عبدالعزيز، حزنه الشديد على وفاة كلبته، ونشر عبر تطبيق «ستوري» بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام»، قائلا: «الحمد لله على كل حال، قدّر الله وماشاء فعل، كلبتي ماتت، وأي حد شايف إن ده شيء عادي أو تافه ياريت يحتفظ بتعليقه ووجه نظره لنفسه، لأن الموضوع ده مؤلم ومحزن جدا».

محمد محمود عبدالعزيز يتعرض لأزمات

وتعرض الفنان محمد محمود عبدالعزيز في مارس الماضي لعدد من الأزمات، إذ نجا من الموت مرتين، وأعلن ذلك عبر خاصية «استوري»، على موقع الصور والفيديوهات «إنستجرام» من خلال نشر صورة من «كاوتشوك» سيارته عقب انفجاره، وعلق عليها قائلا: «اللهم لك الحمد والشكر على كل حال، من يومين كاوتش عربيتي اتقطع وأنا سايق والحمد لله جات سليمة».

كما أعلن محمد محمود عبد العزيز تعرض منزلة لحريق مفاجئ، قائلا: «النهاردة ربنا نجانا ولحقنا البيت قبل ما يولع، والحمد لله جات سليمة، وأنا قلت بس أعرفكم عشان لو اختفيت فجأة ولا حاجة ابقوا اسألوا عليا».

محمد محمود عبد العزيز في رمضان 2022

وشارك محمد محمود عبد العزيز في السباق الرمضاني الماضي، من خلال مسلسل «ملف سري»، والذي حقق أعلى نسب مشاهدة خلال الماراثون، كما تصدر عدد من مشاهده التريند.

مسلسل «ملف سرى» من بطولة هانى سلامة، ومحسن محيي الدين، وماجد المصري، وعائشة بن أحمد، ودنيا، وإدوارد، ومادلين طبر، ونضال الشافعي، والعمل من تأليف محمود حجاج، وإخراج حسن البلاسي، ومن إنتاج شركة «فنون مصر» التي يمتلكها محمد محمود عبدالعزيز مع ريمون مقار.