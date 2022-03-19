محمد محمود عبدالعزيز عقب نجاته من الموت مرتين: اسألوا عليا لو اختفيت

تعرض الفنان محمد محمود عبدالعزيز لأكثر من حادثة خلال الأسبوع الماضي، حيث تعرض منزله للحريق، ليلة أمس، وقبلها بيومين انفجر كاوتش سيارته على الطريق.

وكشف محمد محمود عبدالعزيز عن نجاته من الموت مرتين، عبر خاصية «الاستوري»، علي موقع الصور والفيديوهات «إنستجرام» صورة من كاوتش سيارته عقب انفجاره معلقًا عليها: «اللهم لك الحمد والشكر على كل حال، من يومين كاوتش عربيتي اتقطع وأنا سايق والحمد لله جات سليمة».

محمد محمود عبدالعزيز : اسألوا عليا لو اختفيت فجاة

وأضاف عبد العزيز: «والنهارده ربنا نجانا ولحقنا البيت قبل ما يولع والحمد لله جات سليمة، وأنا قلت بس أعرفكم عشان لو اختفيت فجأة ولا حاجة ابقوا اسألوا عليا».

مشاركة محمد محمود عبدالعزيز في مسلسل «نقل عام»

وشارك محمد محمود عبد العزيز مؤخرًا في مسلسل «نقل عام»، الذي عرض على شاشة قناة «أون»، بطولة محمود حميدة، سوسن بدر، ريم البارودي، دينا، سميحة أيوب، محسن محيي الدين، نهلة سلامة، إيهاب فهمي، ميرهان حسين، أحمد بدير، نيكول سابا، هاجر الشرنوبي، هايدي رفعت، أحمد جمال سعيد، نور النبوي، صبري عبدالمنعم، ومن تأليف وليد خيري، ومن إخراج عادل أديب.

وتدور أحداث مسلسل «نقل عام» حول سائق بهيئة النقل العام، له من الأبناء 6 باختلاف أعمارهم، يقيم المتزوجون منهم معه ويشكلون عبئا إضافيا، بخلاف المشكلات والديون التي لا تنتهي، وظهور ابنتيه من زواجه الأول بعد 30 عاما، ومرض أخيه وتسلط زوجته وضغوط والدته، ما يدفعه للتورط في عملية تهريب كبرى ليسدد ديونه، فتتصاعد الأحداث.

محمد محمود عبد العزيز يواصل تصوير مسلسل «ملف سري»

ويواصل الفنان محمد محمود عبد العزيز تصوير في مسلسل «ملف سري»، المقرر عرضه داخل السباق الرمضاني المقبل 2022، بطولة هاني سلامة، محسن محيي الدين، ماجد المصري، ميرهان حسين، عائشة بن أحمد، إدوارد.