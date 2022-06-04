محمد محمود عبدالعزيز يحيي ذكرى ميلاد والده: «قدوتي وسندي»

تذكر المنتج والفنان محمد محمود عبدالعزيز ذكرى ميلاد والده الفنان الراحل محمود عبدالعزيز الـ76 حيث نشر صورة مٌعدلة بتقنية «الفوتوشوب» له مع والده عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «إنستجرام».

قدوتي وسندي و ضهري وأماني

وكتب محمد محمود عبدالعزيز على الصورة: «عيد ميلاد أبويا بكره 4/6/1946 أحب تاريخ إلى قلبي.. تاريخ البداية التي لم أكن أتمنى لها نهاية، ولكنها الحياه.. يوم ميلاد أبويا، الحاج محمود عبدالعزيز، قدوتي وسندي وضهري وأماني، كل سنه و حضرتك طيب وبخير، وفي مكان أحسن من هنا بكتير.. كنت ومازلت و ستظل أغلى إنسان في حياتي.. بحبك أوي.. وحشتني أوي.. وحاجات كتير أوي»، مختتمًا بطلب قراءة الفاتحة لروح والده من محبيه ومتابعيه: «اسألكم الفاتحة والدعاء لأبويا ولكل من رحلوا عنا».

من الإسكندرية إلى العمل في الفن

ولد الفنان الراحل محمود عبدالعزيز في مدينة الإسكندرية وتخرج في كلية الزراعة وحصل على الماجستير في تخصص تربية النحل، قبل أن يتجه للعمل الفني، حيث شارك في بطولة 118 عملًا فنيًا بين السينما والمسرح والتلفزيون، ورحل عن عالمنا في 12 نوفمبر 2016.