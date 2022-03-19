محمد محمود عبدالعزيز: «ربنا نجانا ولحقنا البيت قبل ما يولع.. ابقوا اسألوا عليا»

كشف الفنان محمد محمود عبدالعزيز عن حقيقة تعرض منزله لحريق، ونشر عبر حسابه الرسمي بموقع الصور والفيديوهات الشهير «انستجرام»، عبر خاصية الاستوري قائلًا: «اللهم لك الحمد والشكر على كل حال، من يومين كاوتش عربيتي اتقطع وأنا سايق والحمد لله جات سليمة».

محمد محمود عبدالعزيز: لو اختفيت ابقوا اسألوا عليا

وتابع: «والنهاردة ربنا نجانا ولحقنا البيت قبل ما يولع والحمد لله جات سليمة، أنا قولت بس أعرف حضراتكم عشان لو اختفيت فجأة ولا حاجة ابقوا اسألوا عليا».

محمد محمود عبدالعزيز يشارك في مسلسل «ملف سري»

وفي سياق آخر يشارك محمد محمود عبدالعزيز في السباق الرمضاني القادم 2022 بمسلسل «ملف سري» تأليف محمود حجاج، وإخراج حسن البلاسي، والعمل من بطولة الفنان هاني سلامة، نضال الشافعي، عائشة بن أحمد، محسن محي الدين، إيهاب فهمي، دنيا عبدالعزيز، مادلين طبر، وعدد آخر من النجوم.

أحداث مسلسل «ملف سري»

وتدور أحداث «ملف سري» في إطار أكشن حول الصراعات بين المستشار «يحيى عز الدين»، وعائلة «المالكي» التي تمثل الفساد في المجتمع في فترة عام 2013، كما يظهر البرومو الرسمي للعمل محاولة يحيى التصدي لذلك الفساد ومحاربته رغم تهديدهم له بأسرته، كما يعرض العمل على شاشة قناة dmc، cbc، دراما mbc، الحياة، والمحور، ومنصتى شاهد الإلكترونية، وwatch it.

أبطال مسلسل «نقل عام»

وشارك «عبدالعزيز» في مسلسل «نفل عام» الذي عرض مؤخرًا على شاشة قناة on، برفقة مجموعة كبيرة من النجوم، وهم: محمود حميدة، سميحة أيوب، سوسن بدر، ميرهان حسين، دينا، إيمان أيوب، محسن محي الدين، أحمد بدير، عابد عناني، نهلة سلامة، وعدد آخر من الفنانين، والعمل تأليف وليد خيرى، وإخراج عادل أديب، ومن إنتاج ريمون مقار.