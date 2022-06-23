فرقة رند اللبنانية تطلق كليب «رح إبقى» من بيروت

أطلقت الفرقة اللبنانية «رند»، أحدث أعمالها الغنائية «رح أبقى»، بشكل فيديو كليب، جرى تصويره في بيروت.

ويجسد ثلاثي «رند» خلال الأغنية، معاني الحب الأبدي، وجماليات حب العائلة الذي لا ينضب مع مرور السنوات، بشكل بصري مبهر ببساطته، يظهر ترابط جذور الأسرة رغم تعدد الأجيال، مع الاعتماد في موسيقاها على مزج نغمات أوركسرتالية بلمحات من موسيقى «الجاز»، مرفقة بدندنات من موسيقى الساكس الشاعرية.

وتعد «رح أبقى» الجزء الثاني المتمم لحكاية أغنية «حكي ما نقال»، التي أطلقتها «رند»، العام الماضي، لتعطي مستمعيها حلقة جديدة من مسلسل «العاطفة وحب الحياة».

وتعاون ثلاثي الفرقة خلال الأغنية الجديدة مع الموزع الموسيقي مارك أبو نعوم، ومھندس الصوت رالف سلیمان، بعد عملهم سويا في أعمال «رند» على مدار 6 سنوات.

كلمات الأغنية

وتقول كلمات الاغنية: «رح إبقى رح إبقى معك لو عتقت الأيام رح إبقى إلك لو دبلت الأحلام صرلي عمر مشتاق تا إرسم عيونك والعمر كلو فراق لو يفضل من دونك بتذكر غمرتنا من أول المشوار ما غابت ضحكتنا وما تعبت ولا نهار بكرا بسهرتنا منحكي للمغرومين عن روعة قصتنا وحبنا لبيعيش سنين».

معلومات عن الفرقة

«رند» فرقة غنائية عائلية تضم 3 أشقاء، يوسف وليلى وجمال أبو أحمد، تعمقوا جميعا في حبهم للموسيقى بالدراسة في المعهد الوطني العالي للموسيقى في لبنان.

وحققت الفرقة نجاحا جماهيريا منذ انطلاقها قبل 9 سنوات، وأحيت العديد من الحفلات في لبنان ومصر وصولا للولايات المتحدة الأمريكية، ومن أشهر أغنياتها «أول مغيب، وزمن تاني».