راغب علامة: أحب أغاني المهرجانات.. ولا ألوم هاني شاكر

عبر الفنان اللبناني راغب علامة، عن إعجابه بأغاني المهرجانات، ومن الأعمال المفضلة بالنسبة له «بنت الجيران» التي قدمها عمر كمال وحسن شاكوش، وانتقد حالة الهجوم على تلك النوعية من الأغاني، قائلا: «لا أحب الذي ينقد أعمال الجمهور يحبها، لا نستطيع مصادرة أذواق الناس، وأنا شخصيا أحب تلك الأغاني».

وعن قرارات الفنان هاني شاكر نقيب المهن الموسيقية بإيقاف عدد من مؤدي المهرجانات، أوضح راغب علامة، في لقاء مع برنامج «تريندينج»، «النقيب عايش العظماء هو مسؤول ولابد أن يقوم بدوره»، وروى أنه عندما جاء إلى مصر في المرة الأولى ليغني بالرغم من كونه مشهور في لبنان، كان لابد أن يخضع لاختبار في الإذاعة المصرية ليستطيع الغناء في مصر.

راغب علامة عن أغاني المهرجانات: الجمهور يحبها ولا نستطيع مصادرة الأذواق

هل يسمع راغب علامة أغاني المهرجانات؟ وما رأيه في قرارات نقيب الموسيقيين هاني شاكر؟ #MBCTRENDING#MBC4

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وأضاف الفنان اللبناني: «هاني شاكر لديه حرص على الفن ويمكن لو أنا في مكانه كنت سأقوم بنفس الشيء، ولكن نحن في عصر يصعب معه منع الأغاني».

راغب علامة: الأغاني ملك الجمهور وليس الفنان

«الناس بتحب تتفلسف»، رد الفنان راغب علامة على انتقاد عدد من الفنانين لتقديم أغاني المطربين الكبار، قائلا: «كل حد له حق يغني للمطربين الكبار إلا في حالة تشويه الأغاني يكون ذلك خط أحمر، الفنان ليس ملك نفسه بمجرد طرح الأغنية تكون ملك الجمهور وليس صاحبها».