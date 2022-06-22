مصرع أب وإصابة ابنه صدمتهما دراجة بخارية مسرعة ببورسعيد

لقى أب مصرعه، وأصيب ابنه الشاب بإصابات بالغة، بعد أن صدمتهما دراجة بخارية، كان يقودها أحد الاشخاص بسرعة طائشة، في شارع «الجمهورية»، بحي الشرق بمدينة بورسعيد، اليوم الأربعاء، وتم نقلهما للمستشفى وإخطار الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

إخطار مدير أمن بورسعيد من شرطة النجدة بالحادث

تلقى اللواء حسني عبدالعزيز، مدير أمن بورسعيد، إخطاراً من شرطة النجدة يفيد بوصول «عبدالرحمن عبدالغفار محمد علي»، 55 سنة، جثة هامدة، ونجله «أحمد عبدالرحمن عبدالغفار»، مصاباً بكدمات متفرقة بالجسم، إلى مستشفى المبرة التابعة للتأمين الصحي الشامل ببورسعيد.

وتبين من التحريات الأولية لرجال البحث الجنائي بمديرية أمن بورسعيد، أن المجني عليهما أب وابنه كانا يسيران في شارع «الجمهورية»، أمام أحد البنوك، فصدمهما شخص يقود دراجة بخارية بسرعة زائدة، مما أسفر عن مصرع الأب على الفور في مكان الحادث، بينما أصيب الابن بإصابات متفرقة.

وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق واستكمال الإجراءات القانونية، وأمرت بسرعة ضبط وإحضار سائق الدراجة النارية المتسببة في الحادث، والتحفظ على جثة الأب تحت تصرفها.

أهالي بورسعيد ينددون بالسرعة الجنونية للدراجات البخارية

وندد أهالي بورسعيد على صفحات التواصل الاجتماعي «فيسبوك» بظاهرة قيام بعض الشبان من صغار السن، بقيادة دراجاتهم البخارية بسرعة جنونية، وسط شوارع المدينة، غير مبالين بالمارة، مما يؤدي إلى وقوع العديد من الحوادث، التي حصدت أرواح عدد من المواطنين الأبرياء.