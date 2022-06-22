التحريات: تسريب غاز وراء واقعة مصرع طفلين حرقاً بشبرا

كشفت تحريات المعمل الجنائي بمحافظة القليوبية وسؤال الأهالي في واقعة الحريق الذي اندلع داخل شقة سكنية في شبرا الخيمة، وتسبب في مصرع طفلين، أن السبب وراء الحادث تسريب غاز في العداد، أدى إلى اشتعال النيران في الشقة، ومصرع الطفلين، بينما كانت والدتهما في السوق لشراء احتياجات المنزل.

التصريح بدفن الضحيتين

وصرحت جهات التحقيق في شبرا الخيمة بدفن جثماني طفلين لقيا مصرعهما حرقاً داخل شقتهما بشبرا الخيمة، حيث تركتهما الأم بمفردهما داخل الشقة، وذهبت للسوق، لشراء بعض احتياجات المنزل، لتفاجأ عند عودتها باحتراق شقتها ومصرع طفليها.

وشهدت مدينة شبرا الخيمة نشوب حريق داخل شقة سكنية بشارع «الأهرام»، أسفر عن مصرع طفلين تتراوح أعمارهما بين 4 و6 سنوات، وجرى نقل الجثتين إلى المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

إخطار أمني بحريق داخل شقة في شبرا

تلقى اللواء غالب مصطفى، مدير أمن القليوبية، إخطارا من العميد هيثم شحاته، مدير الحماية المدنية بالقليوبية، يفيد بتلقيه بلاغا من النجدة باندلاع حريق داخل شقة سكنية.

انتقلت على الفور الأجهزة الأمنية وقوات الحماية المدنية وسيارتا إطفاء وسيارة إسعاف وتم إخماد النيران ومنع امتدادها إلى المباني المحيطة، وتبين أنه بعد نزول ربة المنزل إلى السوق لشراء احتياجات المنزل، اندلع حريق داخل الشقة بالدور الخامس.

وأسفر الحريق عن مصرع طفلين، وتحرر محضر بالواقعة وأمرت النيابة بانتداب المعمل الجنائي لرفع آثار الحريق لمعرفة أسباب نشوبه، وطلب تحريات المباحث حول الواقعة وملابساتها.الطابق الرابع ملك محمود ع عامل جبس نتج عن الحريق وفاة طفلتين اثر اصابتهم بحروق متفرقة بالجسم

تسريب غاز سبب الحريق

بسؤال شقيق رب الأسرة وعم الطفلين، قرر حدوث تسريب غاز بالعداد المثبت بشرفة الشقة، وتواجد والد الطفلين بالطابق الأرضي، ووالدتهما خارج المنزل لشراء بعض المستلزمات، وبالعرض على النياية صرحت بدفن الجثتين.