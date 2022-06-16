المطرب أحمد ثروت يطرح أول أغنياته «وجودك فرق»

طرح المطرب أحمد ثروت، نجل الفنان محمد ثروت، أول أغنياته بعنوان «وجودك فرق»، على قناته الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، وتطبيق أنغامي وعدد من منصات الأغاني المختلفة.

تعرف على صناع أغنية وجودك فرق لـ أحمد ثروت

أغنية وجودك فرق لـ أحمد ثروت، من كلمات حسام سعيد، وألحان عمرو الشاذلى، وتوزيع محمد ياسر، ومكس وماستر محمد صقر، وتأليف وتريات أحمد حسن فكرى، وجيتار مصطفى نصر، وهندسة صوتية محمد إسماعيل.

وفي سياق متصل، حرص المطرب محمد ثروت، على دعم نجله أحمد ثروت، في أولى أغانيه، حيث كتب عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، قائلًا: «حلم من أحلامي إن شاء الله بيتحقق، أحمد ثروت ابني بيصدر أول أغنية.. ربنا يوفقك يا حبيبي وإن شاء الله تنال إعجاب الجمهور».

تفاصيل احتفال أحمد ثروت بحفل زفافه على لاعبة الأهلي لمى الشواربي

واحتفل أحمد ثروت نجل المطرب محمد ثروت، مطلع شهر يونيو الجاري، بزفافه على لمى الشواربي لاعبة الأهلي ومنتخب مصر لكرة اليد، وخلال الحفل قدم المطرب أحمد محمد ثروت، أغنية «وجودك فرق» إهداءً لعروسته.

وحضر الحفل عدد من الفنانين والعائلة، وكان في مقدمة الحضور أحمد جمال والمنشد الديني مصطفى عاطف، بالإضافة إلى عدد من لاعبات النادي الأهلي لكرة اليد.