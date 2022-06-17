هاني شاكر يدعم محمد الحلو: كل التمنيات بسرعة الشفاء والعودة لجمهورك

دعم الفنان هاني شاكر عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام» الفنان محمد الحلو بعد تعرضه لأزمة صحية.

وكتب هاني شاكر قائلا: «أخي وحبيبي الفنان الكبير محمد الحلو كل التمنيات الطيبة بسرعه الشفاء والعودة لجمهورك ومحبيك الذي يدعو لك بتمام الشفاء العاجل إن شاء الله».

ازمة محمد الحلو الصحية

وتعرض الفنان محمد الحلو منذ أيام لأزمة صحية، وأعلن نجله حمادة عبر صفحته الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: «أبويا وأخويا وصاحبي، وكل حاجة حلوة في حياتي الفنان الكبير محمد الحلو، يحتاج إلى دعاء كل محبيه، ليتجاوز الأزمة الصحية الخطيرة التي يمر بها».

تركيب دعامات لـ محمد الحلو

وأضاف حمادة الحلو: «قرر الأطباء حاجته إلى عملية جراحية عاجلة، وتركيب دعامات، لإصابته بانسداد في شرايين الساقيين، يا رب اشفيه شفاء لا يغادر سقمًا».