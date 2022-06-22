«الأوروبية لرصد الزلازل»: 119 مليون شخص شعروا بزلزال أفغانستان في 3 دول

قالت الوكالة الأوروبية لرصد الزلازل، إن 119 مليون شخص شعروا بالزلزال الذي ضرب أفغانستان اليوم، لمسافة تزيد عن 500 كيلومتر في أفغانستان وباكستان والهند، وفقا لما ذكرت شبكة «إي بي سي نيوز» الأمريكية.

وضرب زلزال قوته 5.9 درجة بمقياس ريختر شرق أفغانستان خلال الليل، وشعر به السكان في مناطق بعيدة حتى باكستان المجاورة.

5.9 درجة قوة زلزال أفغانستان

وقال الاتحاد الأوروبي: «سنقدم المساعدة للتخفيف من كارثة الزلزال في أفغانستان».

وأصدر مفوض إدارة الأزمات في الاتحاد الأوروبي يانيز لينارتشيتش، والممثل السامي جوزيب بوريل، بيانا إثر الزلزال، قالا فيه: «لا يزال النطاق الكامل لعدد الضحايا والأضرار التي سببها الزلزال غير معروف، ولكن التقارير الأولى تشير إلى أن أكثر من ألف شخص لقوا حتفهم وأصيب عدد أكبر بكثير».

وأضاف البين: «يأتي الزلزال في وقت تستمر فيه أفغانستان في مواجهة واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم مع احتياجات إنسانية واسعة النطاق ونزوح وأزمة غذائية حادة»، وفقا للموقع الرسمي للاتحاد الأوروبي.

وأكد البيان أن الاتحاد الأوروبي يتضامن بشكل كامل مع الشعب الأفغاني وسيقدم المساعدة للمحتاجين.

ضحايا زلزال أفغانستان: 2600 بين قتيل وجريح

وارتفع عدد ضحايا زلزال أفغانستان إلى 2600 بين قتيل وجريح، مع توقعات بارتفاع عدد الضحايا مع استمرار البحث تحت الأنقاض.

ووجه الرئيس الأمريكي جو بايدن، بتقديم المساعدة للمتضررين إثر زلزال أفغانستان.