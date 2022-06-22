بايدن يوجه «الأمريكية للتنمية» بمساعدة المتضررين من زلزال أفغانستان

قال مستشار الأمن القومي الأمريكى جيك سوليفان، إن الرئيس جو بايدن يراقب تطورات الأوضاع في أفغانستان، حيث وجه الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية وشركاء حكوميين اتحاديين آخرين لتقييم خيارات الاستجابة الأمريكية لمساعدة الأشخاص الأكثر تضررًا إثر الزلزال الذي ضرب أفغانستان.

بايدن يراقب تطورات الأوضاع في أفغانستان

وأضاف سوليفان فى بيان نشره موقع البيت الأبيض قبل قليل، «تشعر الولايات المتحدة بحزن عميق لرؤية الزلزال المدمر الذي أودى بحياة ما لا يقل عن 1000 شخص في أفغانستان».

وتابع «تفخر الولايات المتحدة بكونها أكبر مانح منفرد للمساعدات الإنسانية لأفغانستان»، قائلا «يقوم شركاؤنا في المجال الإنساني بالفعل بتقديم الرعاية الطبية وإمدادات المأوى على الأرض».

سوليفان: ملتزمون بمواصلة دعم الشعب الأفغاني

وأكد «نحن ملتزمون بمواصلة دعمنا لاحتياجات الشعب الأفغاني، ونحن نقف إلى جانبه أثناء وبعد هذه المأساة الرهيبة».

وتجاوز عدد القتلى في زلزال أفغانستان ألف حالة، فيما ارتفع عدد المصابين إلى 1600 حالة، ويعد ما شهدته أفغانستان اليوم أقوى زلزال شهدته البلاد منذ عقود، ومن المتوقع أن يرتفع عدد الضحايا مع استمرار البحث وفقا لمسؤولين.

وبلغت قوة زلزال أفغانستان 5.9 درجة، وضرب شرق البلاد، بالقرب من الحدود مع باكستان.

وفي السياق، قدم رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف تعازيه، وعرض دعمه في تغريدة على موقع «تويتر» اليوم الأربعاء.

وكتب «حزين للغاية لمعرفة المزيد عن الزلزال الذي ضرب أفغانستان، والذي أدى إلى خسائر في الأرواح الأبرياء»، مشيرا إلى أن «الناس في باكستان يشاركون أشقاءهم الأفغان في حزنهم، وتعمل السلطات المعنية لدعم أفغانستان في وقت الحاجة هذا».

البابا فرنسيس: نصلي من أجل الضحايا

وأعربت الهند عن تعاطفها وتعازيها للضحايا وعائلاتهم، بحسب تغريدة للمتحدث باسم وزارة الشؤون الخارجية الهندية اليوم الأربعاء.

وقال البابا فرنسيس، إنه كان يصلي من أجل أولئك الذين فقدوا حياتهم ومن أجل عائلاتهم، قائلا «آمل أن يتم إرسال المساعدة إلى هناك لمساعدة جميع معاناة الشعب الأفغاني الأعزاء».