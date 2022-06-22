هاني شاكر: «الناس بقت تسمع بوسطها للأسف والرقص مقياس نجاح الأغاني»

علق الفنان هاني شاكر، أمير الغناء العربي، ونقيب المهن الموسيقية، على أزمة حمو بيكا مطرب المهرجانات الشعبية مع نقابة الموسيقيين، إذ ذكر أن نقابة الموسيقيين ليست ضد أحد ولن نمنع أحد، موجهًا حديثه لحمو بيكا: «كتر خيرك ياحمو بعد ما دعيت عليا خلال شهر رمضان الماضي وأنا عمري ما أذيتك»، موضحًا أن نقابة الموسيقيين تراجعت عن تنفيذ حكم بحبس حمو بيكا لمدة عامين، كما أن النقابة ليست ضد بيكا، ولم يكن يستطيع الهجوم على النقابة في حال تنفيذ الحكم بحبسه.

مصر قادرة على إعادة حفلات «أضواء المدينة» و«ليالي التليفزيون»

وأضاف «شاكر»، خلال حواره في برنامج «مصر جديدة»، الذي تُقدمه الإعلامية إنجي أنور، ويُعرض على شاشة «ETC»، أن مصر قادرة على إعادة حفلات «أضواء المدينة» و«ليالي التلفزيون»، وأن تُنظم هذه الحفلات في كل المحافظات وكذا في بلدان عربية، موضحًا أن مقياس النجاح للأغنية حاليًا هي أن تدفع المستمع للرقص من عدمه، معربًا عن استيائه من الوصول لهذه الدرجة، متسائلًا: «هل الفن والموسيقى والأغاني اتعملوا عشان يساعدوا اللي عاوز يرقص بس، دي كارثة، ودور الفن مش كده خالص».

الفن يجب أن يكون حاضرًا في وجدان الجمهور

وأوضح نقيب المهن الموسيقية، أن الفن يجب أن يكون حاضرًا في وجدان الجمهور، وألا تُترك الساحة لكل ما يُقدم على مواقع التواصل الاجتماعي، «للأسف الشديد الناس الآن أصبحت بتسمع بوسطها».