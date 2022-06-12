كواليس الدورة الأولى من مهرجان السويس.. يشارك فيه هاني شاكر وأحمد جمال

تواصل دار الأوبرا المصرية ووزارة الثقافة تنظيم المهرجانات والحفلات الغنائية في جميع أرجاء مصر، فبعد أن أقامت مهرجانات غنائية في محافظات قنا وسوهاج والشرقية من خلال مهرجانات دندرة وأبيدوس وتل بسطا، جاء الدور على محافظة السويس.

مهرجان متحف السويس الرابع بين الأوبرا والثقافة

من المقرر أن يقام مهرجان متحف السويس للموسيقى والغناء مع نهاية الشهر الجاري على مدار ثلاثة أيام مثلما كان في المهرجانات السابقة.

علمت «الوطن» أن هناك اتفاقات شبه نهائية أقامتها الأوبرا مع عدد من نجوم الغناء المصري والعربي ليشاركوا في المهرجان، على رأسهم نقيب الموسيقيين هاني شاكر والفنانة ريهام عبد الحكيم والفنان أحمد جمال، ومعهم عدد كبير من نجوم الأوبرا ورموزها الشباب من بينهم رحاب مطاوع.

هاني شاكر يشارك في السويس بعد دندرة

تعد هذه هي المرة الثانية التي يشارك فيها هاني شاكر في حفل غنائي ضمن مهرجانات وزارة الثقافة لعام 2022، حيث كان افتتح فعاليات مهرجان دندرة هذا العام، في حين تعد تلك المشاركة الأولى لـ أحمد جمال في أي من تلك المهرجانات.

مهرجانات دندرة وأبيدوس وتل بسطا

مهرجان دندرة هذا العام شارك فيه عدد من النجوم، أبرزهم هاني شاكر، أما مهرجان أبيدوس الذي أقيم في محافظة سوهاج، شارك فيه هشام عباس ومدحت صالح، أما مهرجان تل بسطا شارك فيه على الحجار ومدحت صالح.

ومن المقرر أن تشهد باقي محافظات مصر عددا من المهرجانات الغنائية أيضا خلال الفترة المقبلة.