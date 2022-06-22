مايا مرسي: واقعة نيرة أشرف تكررت في أعمال سينمائية ودرامية

قالت الدكتورة مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة، إن واقعة طالبة المنصورة تعد تجسيدًا صريحًا للانهيار الأخلاقي الذي وصلنا إليه، موجهة الشكر للنائب العام على تحقيق العدالة الناجزة في قضية طالبة المنصورة.

فتنة وعدوان وإرهاب وتحقير للمرأة المصرية

وأوضحت «مرسي» في تصريحات تلفزيونية، أن تعليق الدكتور مبروك عطية على واقعة نيرة أشرف، يعتبر حديث فتنة وعدوانًا وإرهابًا وتحقير للمرأة المصرية، لافتة إلى أن أن مستبيحي الفضاء الإلكتروني يشكلون خطرًا كبيرًا بنشرهم الفتنة بين أطياف المجتمع، مشددة على أن القانون يتضمن موادًا تعاقب كل من يعمل على التمييز أو التفرقة وخاصة بشأن المرأة، وأن ما ينشر على مواقع التواصل الاجتماعي من محتوى مصور ومنشورات حاليًا الهدف منها هو ترهيب السيدات ولكن لن نرهب السيدات في الشارع المصري.

السينما والدراما عليها مسؤولية كبيرة

وأشارت «مرسي» إلى أن وسائل الإعلام متمثلة في السينما والدراما تقع عليها مسؤولية كبيرة، خاصة فيما ينشر من أعمال من شأنها استباحة الفتيات والسيدات، مؤكدة أن ما حدث مع ضحية جامعة المنصورة نيرة أشرف، حدث بالفعل وتجسد في العديد من الأعمال السينمائية والدرامية، محذرة من الحال الذي وصلنا إليه وأصبحت حياة الإنسان «تريند» مقابل الأموال.

وطالبت الدكتورة مايا مرسي، المجلس الأعلى للإعلام، بمنع ظهور الدكتور مبروك عطية على القنوات الفضائية مجددًا، وأن يكون هناك ميثاقًا أخلاقيًا للتصدي لمثل تلك التجاوزات على وسائل الإعلام، مضيفة: «ما قام به مبروك عطية يهين به الرجال قبل النساء ومصر كلها، ولن نقبل اعتذارًا أو مصالحة معه وبنختصمه أمام الله».