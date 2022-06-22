محمد عادل إمام يكشف شخصيات فيلم «عمهم» وموعد طرح البرومو الرسمي

كشف الفنان محمد عادل إمام، عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام»، عن أسماء شخصيات فيلم «عمهم» المقرر عرضه في موسم عيد الأضحى المقبل.

ونشر محمد عادل إمام صور أبطال العمل وأسماء شخصياتهم في الفيلم، وعلق قائلا: «أبطال فيلم عمهم، 7 يوليو بجميع سينمات مصر،21 يوليو بجميع سينمات الخليج والوطن العربي، انتظروا الإعلان الرسمي يوم الجمعة إن شاء الله»

شخصيات فيلم «عمهم»

وكشف الفنان محمد إمام عن أسماء الشخصيات في الفيلم، إذ يجسد محمد إمام دور «سلطان»، ومحمد سلام دور «سعيد ستبن»، وسيد رجب دور «الحاج»، وباسم سمرة دور «ملك الليل»، ومحمد لطفي دور «كابتن كوبا»، وأحمد خالد صالح دور «مروان»، وهدى المفتي دور «غالية»، وآيتن عامر دور «سحر فيشة»، والشحات مبروك دور «الجارم»، والفيلم تأليف وسام صبري، وإخراج حسين المنباوي، وإنتاج أحمد السبكي، ومهندس صوت أحمد سمير.

أماكن عرض فيلم «عمهم»

ومن المقرر عرض فيلم «عمهم» في عدد من الدول العربية اعتبارا من 7 يوليو بجميع دور العرض، ويوم 21 يوليو بدور عرض السعودية، والكويت، والإمارات، والبحرين، وقطر، وعمان، والعراق، والأردن، وفلسطين، وسوريا، ولبنان، والسودان، وتونس، والجزائر، والمغرب، والولايات المتحدة الأمريكية، وكندا، وساحل العاج، ومالي، وبنين، وبوركينا فاسو، والكاميرون، والجابون، وغينيا كوناكري، ومدغشقر، والنيجر، وجمهورية الكونغو الديمقراطية، والكونغو، والسنغال، وجيبوتي، وتشاد، وتوجو، و23 يوليو في المملكة المتحدة البريطانية، وفرنسا.