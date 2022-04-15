حميد الشاعري يتبرع بأرباح حفله الأخير لمستشفى مجدي يعقوب

نشاط مكثف للكابو حميد الشاعري خلال شهر رمضان الجاري، كان آخره النجاح الكبير الذي حققته خيمة «مراكش» في القاهرة الجديدة والتي شاركه فيها هشام عباس وإيهاب توفيق، وكانت مفاجأة الحفل اجتماع الثلاثي لأول مرة على مسرح واحد في حفلة «لايف» وسط حضور جماهيري كثيف.

أرباح حفل حميد الشاعري

وشهدت الخيمة الرمضانية حالة من البهجة رغم ازدحام المكان، وخصصت أرباح الخيمة لصالح مستشفى مجدي يعقوب الجديدة لمرضى القلب، ووجه حميد وهشام وإيهاب الشكر للسير مجدي يعقوب على مجهوداته البارزة في خدمة مرضى القلب من الأطفال، مطالبين الجمهور بدعم المستشفى حتى تكتمل في أقرب وقت.

أغاني حميد الشاعري

وقدم الثلاثي حميد وهشام وإيهاب أغنية «عيني» و«نسمة صبا» معًا على المسرح، وسط تفاعل كبير من الحضور، فيما قدم إيهاب توفيق أشهر أغانيه «سحراني»، «أحلى منهم»، و«تترجى فيا»، ثم بدأ حميد بفرقته غناء مجموعة من أشهر أغانيه، واستكمل هشام عباس الحفل حتى النهاية.

وكان «الشاعري» أحيا حفل خيمة أخرى منذ أيام رفقة الفنان هشام عباس، وحققت نجاحًا كبيرًا، كما شارك في إعلان إحدى الشركات العقارية الكبرى برفقة عدد من النجوم بأجيال مختلفة، وأبرزها أحمد السقا وهند صبري وسيمون وليلى أحمد زاهر، كما قدم حفل إفطار احدى البنوك المصرية الشهيرة بحضور العاملين بالبنك وبرفقة الفنان هشام عباس.

الجدير بالذكر أن حميد الشاعري ظهر مؤخرًا كضيف شرف بشخصيته الحقيقية، ضمن الحلقة الأولى من مسلسل «مكتوب عليا» مع أكرم حسني، وحققت الحلقة نجاحًا ورواجًا كبيرًا ونالت إشادات واسعة.