فيفا يكشف لـ«الوطن» مفاجأة المونديال: حكم راية بـ10 كاميرات يضبط التسلل في ثواني

التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي وتطبيقاتهما تغزو كل شيء حتى كرة القدم، التي على موعد جديد لنقلة نوعية، لتصبح أكثر عدلًا وأقل في الأخطاء، وخلال الأيام الماضية انتشرت أنباء عن تطبيق الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» لمشروع إنسان آلي كحكم راية في بطولة كأس العالم المقبلة المقرر إقامتها في قطر.

«الوطن» تواصلت مع مسؤولي الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، لمعرفة تفاصيل الفكرة الجديدة، وقال جيوفاني بانتاليوني، مسؤول الإعلام والتواصل في الاتحاد الدولي لكرة القدم، إن هناك الكثير من الأخبار المغلوطة عن استخدام إنسان آلي «روبوت» في كأس العالم المقبل، موضحًا أن الخبر بحاجة لكثير من التوضيح، ولن يكون هناك إنسانًا آليًا «روبوت» في صورته المتعارف عليها.

نظام جديد لرصد تحركات الاعبين

وأضاف جيوفاني في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن النظام الجديد الذي سيستخدم لرصد حالات التسلل وغيرها والمعروف باسم «SAOT»، هو امتداد لنظام «الفار VAR»، المستخدم بالفعل في 47 دولة حول العالم، وفي أكثر من 100 مسابقة بما في ذلك جميع مسابقات FIFA، وهو عبارة عن نظام جديد لرصد تحركات الاعبين.

نظام بـ10 كاميرات تتبع كل حركة

وتابع مسؤول الإعلام والتواصل في الاتحاد الدولي لكرة القدم، أنه تم وضع 10 كاميرات، بالإضافة إلى العديد من كاميرات البث التلفزيوني، في الاستاد لتتبع 18 نقطة بيانات لكل لاعب على حدة، مع تحديد موقعهم على أرض الملعب، مشيرًا إلى أنه من المتوقع أن يرتفع عدد نقاط البيانات إلى 29 نقطة لكل لاعب بحلول تنظيم كأس العالم 2022.

واستكمل أنه يتم بعد ذلك تُنقل البيانات إلى «الفار VAR»، المخصص لقرارات التسلل للتحقق وتقديم توصياتهم إلى حكم الفيديو المساعد والحكم الميداني، وبالتالي يمكن اتخاذ القرارات بشأن مكالمات التسلل في ثوانٍ.

يتتبع حركة كل لاعب

وأكد «جيوفاني»، في تصريحاته لـ«الوطن»، أنه وفقًا لبيانات سيباستيان رونج رئيس تكنولوجيا كرة القدم في «الفيفا»، أن النظام الجديد يتتبع حركة كل لاعب وأطرافه والذراعين والساقين، ويحدد مكان كل اللاعبين في كل لحظة من المباراة، متابعًا أن النظام الجديد لا يتعلق بعملية صنع القرار، لكنه بالتأكيد يقدم فهمًا أفضل ورؤية أوضح لقرار التسلل أو اتخاذ القرار.

وأردف أنه بمجرد اتخاذ القرار، يبدأ النظام الجديد في إجراء نوع من الرسوم المتحركة خلال ثوانٍ، بدلاً من استخدام الخطوط ثنائية الأبعاد العادية، موضحًا أنه يتم إنشاء هذه الرسوم المتحركة بعد اتخاذ قرار التسلل لتقديم صورة أوضح للمشجعين على التلفزيون وفي الملاعب.

واختتم حديثه: تم إجراء الكثير من الاختبارات على النظام الجديد خلال بطولة كأس العالم للأندية 2021 التي أقيمت في الإمارات، وأثبت نجاح النظام الجديد، الذي من المؤكد سيكون له دور مؤثر خلال الفترة القادمة في كرة القدم، مضيفًا أن التجربة أثبتت نجاحها ويتم الانتهاء من بعض الإجراءات والتفاصيل ليكون جاهزًا في كأس العالم المقبل.