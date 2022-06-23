تفاصيل تعديلات قانون الرياضة لمواجهة ظاهرة تعاطي المنشطات الرياضية

يواصل مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، مناقشة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الرياضة الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2017 خلال جلساته البرلمانية، بدءا من الأحد المقبل.

كان المجلس وافق من حيث المبدأ على مشروع القانون في الجلسات البرلمانية السابقة، ويستهدف التعديل الجديد الحفاظ على الصحة العامة للرياضيين من خلال التوسع في الأحكام الخاصة بحظر تعاطي المنشطات والمكملات الغذائية وفق الجدول الذي يصدر سنويًا عن المنظمة الدولية لمكافحة المنشطات.

قانون الرياضة

كما تتضمن التعديلات على قانون الرياضة بحسب المعلن، الحفاظ على سلامة الجماهير والحفاظ على المنشآت الرياضية، كما حرِص المُشرع في ضوء التعديلات الجديدة على تشديد العقوبات تجاه المخالفين.

كما تتضمن التعديلات على مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون الرياضة الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2017، مواجهة العقبات التي شهدتها مراكز التسوية والتحكيم لتحقيق الاستقلالية التامة لمركز التسوية والتحكيم، وذلـك مـن خـلال إعادة التشكيل وتحديـد اختصاصاتها ومواردها المالية.

مجلس الشيوخ

كما تضمن مشروع القانون في ضوء التعديلات الجديدة، التوسع في اختصاصات الاتحادات النوعية وضوابط النشاط الرياضي الجامعي والمدرسي بما يتناسب مع طبيعة تلك الهيئات، فضلا عن المزيد من الصلاحيات للجمعيات العمومية للهيئات الرياضية.

وأكد التقرير الذي أعدته لجنة الشباب بمجلس الشيوخ، أهمية تعديل قانون الرياضة رقم 71لسنة 2017 بهدف معالجة القصور التشريعي بإدخال تعديلات واستحداث وإلغاء نصـوص لمواكبة التغيرات، فضلا عن أنها تستهدف تحقيق الحرية للجمعيات العمومية للهيئات الرياضية، والحفاظ على الصحة العامة للرياضيين من خلال التوسع في الأحكام الخاصة بحظر تعاطي المنشطات والمكملات الغذائية وفق الجدول الذي يصدر سنويًا عن المنظمة الدولية لمكافحة المنشطات، وكذلك التوسع في اختصاصات الاتحادات النوعية وضوابط النشاط الرياضي الجامعي والمدرسي.

وحرصت اللجنة البرلمانية على إجراء مناقشات حول مواد مشروع القانون المعروض بشأن تعديلات قانون الرياضة.