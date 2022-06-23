مصرع طفلة غرقا في ترعة بسوهاج.. «كانت بتلعب أمام المنزل»

شهدت دائرة مركز جرجا، جنوب محافظة سوهاج، مصرع طفلة أثناء لهوها على حافة الترعة المواجهة للمنزل، بعد انزلاق قدماها وسقوطها بها، ما نتج عنه غرقها ووفاتها، وجرى انتشال الجثة.

إخطار بالحادث

تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن سوهاج، إخطارا من مركز جرجا يفيد بورود بلاغ من «ضياء. م. ع. ا»، 37 سنة، حاصل على ليسانس، ويقيم بدائرة المركز، بأنه أثناء لهو نجلة شقيقه الطفلة «أسماء. ا. ا. مع»، عامين، تقيم بالناحية ذاتها، على حافة الترعة المواجهة للمنزل انزلقت قدماها وسقطت بها، ما نتج عنه غرقها ووفاتها، وجرى انتشال الجثة، ونفى الشبهة الجنائية.

وبتوقيع الكشف الطبي على الجثة بمعرفة مفتش الصحة، أفاد أن سبب الوفاة «إسفكسيا الغرق»، ولا توجد شبهة جنائية.

مصرع طفل صدمته سيارة بسوهاج

في سياق آخر، ورد بلاغا من مركز جرجا بجنوب سوهاج، من «مجدي. ع. ا. م»، 31 سنة، عامل، يقيم بدائرة المركز، بأنه أثناء لهو نجله الطفل «مروان. م. ع. ا»، 3 سنوات، ويقيم بالناحية ذاتها، أمام المنزل، اصطدمت به سيارة ملاكي قيادة «محمد. ي. م. ع»، 50 سنة، مدرس، ويقيم بالناحية ذاتها، ما نتج عنه وفاته ونفى الشبهة الجنائية.

وأفاد قائد السيارة بمضمون ما تقدم، وأضاف أنه فوجئ بالمذكور أمامه، ولم يتمكن من مفاداته.

وبتوقيع الكشف الطبي على الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد أن سبب الوفاة «كسر بقاع الجمجمة»، ولا توجد شبهة جنائية.