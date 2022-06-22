صحة سوهاج: تطعيم 60% في حملة القضاء على بؤر البلهارسيا

أعلن الدكتور سامي النجار، وكيل وزارة الصحة بمحافظة سوهاج، عن تطعيم نسبة 60.29% من إجمالي المستهدف بحملة القضاء على بؤر البلهارسيا، وذلك بعد 4 أيام من انطلاق الحملة، في 5 مراكز بمحافظة سوهاج، تشمل مراكز اخميم ودار السلام وجرجا والمراغة وطما.

حملة طرق أبواب لتطعيم المواطنين بالمنازل

وأضاف وكيل وزارة الصحة بسوهاج أنه يجري جموع المواطنين في عدد من القرى بالمراكز المستهدفة، من خلال حملات طرق الأبواب من منزل إلى منزل، لافتاً إلى أن الحملة انطلقت يوم 19 يونيو الجاري، وتستمر حتى 29 من نفس الشهر، موضحاً أن تلك الحملة تأتي في إطار «رؤية مصر 2030»، ضمن جهود وخطة وزارة الصحة للقضاء على بؤر البلهارسيا بمختلف محافظات الجمهورية.

أهداف حملة القضاء على بؤر البلهارسيا

ومن جانبها، أوضحت الدكتورة كريمة حامد، وكيل مديرية الصحة بمحافظة سوهاج، أن الحملة تستهدف المواطنين من سن 4 سنوات وحتى 65 سنة، في عدد من القرى بالمراكز المستهدفة، فيما أضافت الدكتورة رجاء حسين، مدير عام إدارة المتوطنة بمحافظة سوهاج، أن هناك 40 فريقاً تم توزيعهم على هذه المراكز، وذلك لتطعيم 23 ألف و950 مواطناً، مشيرةً إلى أنه يجري معالجة المجاري المائية الملاصقة لبؤر انتشار البلهارسيا، ومكافحة القواقع الناقلة.