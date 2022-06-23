الجامعات: انخفاض وقائع الغش في امتحانات الفصل الدراسي الثاني

تواصل الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي الجاري 2021-2022، مع التشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، ووفقاً للخريطة الزمنية التي أقرها المجلس الأعلى للجامعات الحكومية، ومن المقرر انتهاء الامتحانات مطلع الشهر المقبل، وبدء تصحيح أوراق الإجابات للكشف عن النتائج.

وأكد عدد من رؤساء الجامعات في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، عدم رصد أي مشاكل حتى الآن أبرزها انخفاض معدلات ونسب الغش في امتحانات الترم الثاني 2022.

انخفاض معدلات الغش بسب التوسع من الاختبارات الموضوعية

و أكد الدكتور محمد محجوب عزوز، رئيس جامعة الأقصر في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن الجامعة ستختتم أعمال امتحانات الفصل الدراسي الثاني 2021-2022، مطلع الشهر المقبل، لافتا إلى عدم رصد أي شكاوى بشأن الامتحانات حتى الآن، وأن حالات الغش بمختلف الكليات التي جرى رصدها ضعيفة جداً، مؤكداً أن الاختبارات الموضوعية و كذلك الاختبارات الإلكترونية، كان لها دورا كبيرا في الحد من ظاهرة الغش، مؤكداً أنه جرى التشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، لافتا إلى أن نسب الغش انخفضت مقارنة بالأعوام الماضية.

امتحانات الفصل الدراسي الثاني 2022

ومن جانبه، أكد الدكتور عبادة سرحان، رئيس جامعة المستقبل في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي تسير بصورة طبيعية دون أي معوقات، لافتا إلى أن نسب ومعدلات الغش انخفضت خلال السنوات الأخيرة، نظراً للتوسع في الاختبارات الموضوعية والإلكترونية، لافتا إلى أن هناك التزام كامل بالخريطة الزمنية للفصل الدراسي الثاني، وفقاً لتوجيهات المجلس الأعلى للجامعات.