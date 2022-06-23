وزير الإسكان: تجمع «غرب كارفور» يزيد المشروعات التنموية في الإسكندرية

تابع الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، تنفيذ الأعمال بالمشروعات الجارية بالتجمع العمراني بمنطقة «غرب كارفور» بالإسكندرية ومدينة رشيد الجديدة، مشدداً على ضرورة دفع العمل بالمشروعات وتنفيذ الأعمال بأعلى جودة وكفاءة وفي أسرع وقت، وتذليل المعوقات إن وجدت.

الجزار: تنفيذ 64 برجا سكنيا بالمنطقة غرب كارفور

وأوضح وزير الإسكان، أنه تم تنفيذ 64 برجاً سكنياً بمنطقة «غرب كارفور» بالمرحلتين الأولى والثانية لـ«أبراج صواري»، بينما يتم تنفيذ 310 فيلات سكنية.

وأضاف الجزار، أنه جارٍ تنفيذ 564 وحدة سكنية بـ25 عمارة بالإسكان الساحلي المتميز في مدينة رشيد الجديدة، كما يجري تنفيذ مبادرة بشائر الخير 4 من خلال الهيئة الهندسية للقوات المسلحة «الأعمال المدنية» بالتعاون مع وزارة الإسكان، بإجمالي 33 عمارة.

من جانبه أضاف المهندس أحمد إبراهيم، رئيس جهاز مدينة رشيد الجديدة والمشرف على التجمع العمراني بـ«غرب كارفور» بالإسكندرية، أن التجمع العمراني الجديد سيساهم في زيادة المشروعات التنموية بالمحافظة، لافتاً إلى أن المنطقة على مساحة 419.74 فدانا، تهدف إلى إتاحة مختلف أنماط الإسكان والخدمات الاستثمارية.

مشروع أبراج «صواري» يضم 3068 وحدة سكنية

وأوضح إبراهيم، أن مشروع أبراج «صواري» يضم 3068 وحدة سكنية على مساحة 60 فداناً ضمن المرحلة الأولى من المنطقة بمساحة 120 فدانا، ويعد مشروع الأبراج كومباوند سكني «إسكان فاخر» تتراوح مساحة الوحدات به بين 130 و280 مترا، كما أن مشروع الفيلات على مساحة 57 فدانا، مضيفا أنه جارٍ تنفيذ أعمال المرافق والطرق لتصبح المنطقة جاهزة لاستقبال المواطنين فور الانتهاء من تنفيذ الوحدات السكنية.

وأشار إلى أنه سبق توقيع بروتوكول تعاون بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والهيئة الهندسية للقوات المسلحة وعدد من المستثمرين، لتنمية مساحة 250 فدانا بأرض التجمع العمراني غرب كارفور بالإسكندرية، من خلال تنفيذ مشروعات استثمارية بنظام الشراكة والحصص العينية، كما تم تحرير معظم العقود للمستثمرين والبدء في تنفيذ الأعمال بالمشروعات بـ42 قطعة، بأنشطة «عمرانية متكاملة – إدارية – تجارية – ترفيهية ونوادي».

وتابع رئيس جهاز مدينة رشيد الجديدة، أن عمارات الإسكان الساحلي المتميز بمدينة رشيد الجديدة تضم 564 وحدة سكنية، وجارٍ تشطيب الوحدات والمرافق، بجانب أعمال تنسيق الموقع والطرق بالمرحلة العاجلة، ومن المتوقع الانتهاء من تنفيذ تلك المرحلة خلال العام الحالي.

المدينة الجديدة ستكون متنفسا لأهالي البحيرة وكفر الشيخ

ولفت إبراهيم، إلى أنه من المقرر أن تستوعب المدينة مختلف أنواع الإسكان «السياحي – المتوسط – الاجتماعي»، بجانب المشروعات الخدمية والتنموية المختلفة، كما تعد متنفساً سياحياً لسكان محافظتي البحيرة وكفر الشيخ، وستوفر فرص العمل والاستثمار المختلفة لسكان البحيرة، لزيادة موارد المحافظة والمساهمة في تنفيذ المشروعات المختلفة لخدمة سكانها.

وقال رئيس الجهاز، إن مدينة رشيد الجديدة تبعد عن الطريق الدولي الساحلي، نحو 10 كم، وسيتم تنفيذ مناطق خدمات وأحياء سكنية بمختلف مستويات الإسكان والمشروعات العمرانية المتكاملة إلى جانب المشـروعات الترفيهية والسـياحية، والاسـتفادة من جوانب المدينة الشـاطئية وأيضا موقعها المتميز لتلاقي نهر النيل مع البحر المتوسط، مضيفا أنه من المقرر إقامة محطات محولات كهرباء ضمن المخطط الإستراتيجي للمدينة لتوفير الأحمال اللازمة للتوسعات والمشروعات المستقبلية، كما تم تخصيص مساحة 35 فدانا لإنشاء جامعة رشـيد وتم إصدار القرار الوزاري والتراخيص لها، وجار تنفيذها كعامل جذب للاستثمار والسكن بالمدينة.

يذكر أنه تم تخصيص قطعة أرض بمساحة 20 ألف م2 لإقامة مدرسة بالمرحلة الأولى في المشروع وتخصيص أراض أخرى لإقامة مدارس ومناطق خدمية يتم طرحها على المستثمرين، كما يجري العمل في طرق المرحلة العاجلة للمشروعات بنسب إنجاز متقدمة، والبدء في أعمال المرافق للمرحلة العاجلة وبشاير الخير 4.

يشار إلى أن مدينة رشيد الجديدة تقع في موقع متميز من بداية مصب فرع رشيد، وتمتد غرباً حتى مواقع مشروعات الغاز الطبيعي شمال مدينة إدكو، وتتمتع بواجهة شاطئية بطول 10 كم تقريباً على ساحل البحر المتوسط، وذلك ضمن توجه الدولة لاستغلال المناطق المتميزة عمرانياً.