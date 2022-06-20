محافظ كفر الشيخ: حملات تموينية للرقابة على الأسواق لمنع إخفاء السلع

قال اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، إن الاجتماع مع رئيس الوزراء ناقش توفر السلع الغذائية في الأسواق من خلال السلاسل والشوادر بالتنسيق مع التموين والمنطقة العسكرية لتوفير السلع الأساسية للمواطنين من زيت وسكر وسمن ومكرونة والمواد الغذائية الطازجة من خضار وفاكهة وكذلك اللحوم والدواجن والأسماك بأسعار تصل نسب التخفيض فيها إلى 30%؛ للحد من ارتفاع الأسعار بصورة مباشرة.

حملات مستمرة لمنع محاولات إخفاء السلع التموينية

وأوضح «نور الدين» في مداخلة هاتفية لبرنامج «الحياة اليوم»، مع الإعلامية لبنى عسل، والمذاع على فضائية «الحياة»، أن حملات المحافظة مستمرة للضرب بيد من حديد على أي محاولات لإخفاء السلع التموينية أو ترويج السلع مجهولة المصدر، وكذلك مواجهة بعض التجار المتلاعبين، لافتا إلى أنه مع اقتراب عيد الأضحى تجرى الرقابة على لحوم الأضاحي واللحوم بشكل عام، بالإضافة إلى تأمين الإجراءات والاستعدادات لامتحانات الثانوية العامة بالتعاون مع جميع أجهزة الدولة من محليات وصحة وشرطة لضمان خروجها بأفضل شكل ممكن.

توريد ما يقرب من 300 ألف طن قمح

وأشار «نور الدين» إلى أنّ توريد القمح يعتبر ملف أمن قومي والمحافظة لديها 254 ألف فدان، ومستهدف توريد 450 ألف طن، لافتا إلى أنه متبقى شهرين في الموسم ووصلنا لتوريد ما يقرب من 300 ألف طن، ويتوفر القمح وينقل للمخازن والشون والأسواق بالتنسيق مع وزارة التموين، خاصة أن محصول هذا العام مبشر.

جهود متنوعة للحد من ارتفاع الأسعار

وأكد محافظ كفر الشيخ، أن هناك جهود متنوعة تتم للحد من ارتفاع الأسعار، وحملات مستمرة على بعض التجار الذين يخفون السلع الاستراتيجية من أجل رفع أسعارها، بالتعاون مع مديريات التموين، من أجل العمل على توافر السلع وضبط الأسعار خاصة قبل عيد الأضحى.