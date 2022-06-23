4 فنانين تشكيليين يشاركون بمعرض جماعي.. الحياة فى اللون «صور»

يشارك أربعة من الفنانين التشكيليين، بعد غد السبت، في معرض فني جماعي، وهم خالد عبدالعاطي، وياسر عيد، وعلي المريخي، وغادة النجار، ويحمل المعرض عنوان «الحياة فى اللون» وذلك بجاليري «بيبلوتك» بمنطقة الشيخ زايد، وتستمر فعالياته إلى 25 يوليو المقبل.

معرض جماعي «الحياة فى اللون»

وقال الفنان التشكيلي ياسر عيد لـ«الوطن»، إن المعرض يتضمن أعمالا يتبارى الفنانون من خلالها في التعبير عن أحلام وبيئات واقع يغفل الكثيرون عنه، ويمرون عليه مرور الكرام، ولكنه لا يمر بسهولة على أعين الفنان البصيرة الذي يري فيها لحظات ووقائع وأحداث تكون مدادا لألوانه ولحن لوحاته يغزل فيه بالضوء واللون والملمس نسيج من خياله فيلقيه على لوحاته.

وأضاف: «نقدم في مجمل أعمال المعرض تجربة الحياة فى اللون تجربة متفردة وممتدة من الناحية الثقافية والفنية، في صورة حوار بين الألوان والفكر والحياة».

الإسكندرية في العشرينيات

ويقدم الفنان على المريخي وقائع من طفولته في قرى النوبة والصعيد، في نسق من الألوان الثرية من بيئته المختزلة في وجدانه، فيما تقدم الفنانة السكندرية غادة النجار تصوراتها وخيالاتها للإسكندرية في العشرينيات من القرن الماضي، حيث الفتنة والسحر والغموض وأسرار اللون في «ريا وسكينة»، وفي سحر أحياء بحري وجمال المرأة السكندرية في «ملاءتها اللف»، وفي ارستقراطيتها.

وقدم الفنان خالد عبد العاطى عبق لون القاهرة برمزياتها الشعبية والتراثية، وزخر جمال مصر بمراكبها وريفها وجمال نسائها فى وشاحها الشعبى، فيما يشارك الفنان ياسر عيد عناصر من مخزونه البصري فى ترحاله بين أرجاء مصر بمفردات لونية زاهية جالت فى القطر شمالا وجنوبا ريف وحضرا بحرا وصحراء فى عناصر وألوان ممزوجة بهجة وشافية الألوان المائية التى يرسم بها.