تأكيدا لانفراد «الوطن».. وزيرة الثفافة تعلن استرداد لوحتين أصليتين لـ صلاح طاهر وصالح رضا

تأكيد لانفراد «الوطن» أعلنت الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، استمرار جهود استرداد تراث الفن والابداع المصري المفقود، باعتباره جزءً من ملامح الهوية الوطنية، معلنة استعادة لوحتين تشكيليتين نادرتين، إحداهما للفنان الرائد صلاح طاهر بعنوان الريف، والأخرى للفنان صالح رضا بعنوان دائرة وجذع.

وقالت إن اللوحتين كانتا من مقتنيات متحف الفن المصري الحديث، وتمت إعارتهما خلال سبعينيات القرن الماضي، مشيرة إلى أن قطاع الفنون التشكيلية برئاسة الدكتور خالد سرور، تسلم اللوحتين من ورثة وأبناء صاحب شركة محمد عبد المالك للمقاولات، الذين قاموا مؤخرا، بتسليم لوحة «من وحي فنارات البحر» للتشكيلي الرائد عبد الهادى الجزار.

ووجهت لهم التحية، لحرصهم على إعادة اللوحتين إلى الدولة المالك الفعلي لهما، مثمنة إدراكهم لأهمية صون كنوز التراث الوطني، وقررت عرض اللوحتين بمتحف الفن الحديث في إضافة جديدة لمقتنياته.

استعادة لوحتين لصلاح طاهر وصالح رضا مفقودتين من مقتنيات الدولة

قال رئيس قطاع الفنون التشكيلية، إنه جرى فحص اللوحتين والتاكد أنهما أصليتان، مشيرا إلى أن لوحة الريف للفنان صلاح طاهر بمقاس 100 في 80 سم، ولوحة دائرة وجذع للفنان صالح رضا بمقاس 150 في 82 سم، منفذين بخامات الزيت على الخشب وبحالة جيدة، مؤكدا أن البيان التحذيرى الذى نشره قطاع الفنون التشكيلية، نجح فى لفت الأنظار لأهمية تسليم الأعمال الفنية المفقودة الخاصة بالدولة إلى وزارة الثقافة.

لوحة «من وحي فنارات البحر الأحمر»

وكانت «الوطن»، تابعت تسلم الأعمال الأخيرة إلى وزارة الثقافة، ونشرت الانفراد الأول في الأسبوع الماضي، عندما سلم المقاول هشام عبدالمالك لوحة «من وحي فنارات البحر الأحمر» للتشكيلي الكبير إلى الوزارة، التي فقدت قبل 50 عاما، وكذلك تسليم المقاول نفسه للوحتين المشار إليهما مساء اليوم، وبذلك يكون مجمل اللوحات التي عادت مؤخرا إلى متحف الفن الحديث 3 لوحات نادرة.