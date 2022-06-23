اجتماع هام للجنة الإدارة المحلية بالنواب بحضور 3 وزراء بعد قليل

تعقد لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة النائب أحمد السجيني، اجتماعا هاما، بعد قليل، بحضور وزراء الإسكان والتنمية العمرانية والزراعة واستصلاح الأراضي والتنمية المحلية، لمناقشة الإجراءات التي تم اتخاذها لمواجهة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، وتفعيل منظومة التغيرات المكانية، وملف اشتراطات البناء.

الإدارة المحلية

ويهدف الاجتماع المقرر عقده شهريا متابعة الموقف التنفيذي لمنظومة تراخيص البناء بالوحدات المحلية المختلفة على مستوى الجمهورية.

كانت لجنة الإدارة المحلية قد وجهت الدعوة اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وممثلي عدد من الجهات المرتبطة لعرض الإجراءات التي اتخذتها الحكومة، بشأن مواجهة ظاهرة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة.