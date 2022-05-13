استكمال الاختبارات التحريرية للمتقدمين لمسابقة قيادات الإدارة المحلية الأحد المقبل

أعلن اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، استكمال الاختبارات التحريرية للمتقدمين لمسابقة الوزارة للقيادات المحلية على مستوى الجمهورية على مدار أيام الأحد و الإثنين والثلاثاء من الأسبوع المقبل بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب، وذلك للعمل ضمن منظومة القيادات والتي تشمل 58 رئيس مركز ومدينة وحي، موضحا أن الاختبارات تتضمن اللغات والكمبيوتر والسمات الشخصية والقيادية وغيرها.

مقابلات شخصية

وقال وزير التنمية المحلية إن اختبارات المتقدمين للمسابقة والبالغ عددهم 980 بدأت بإجراء مقابلات شخصية لهم عن طريق اللجنة العليا للقيادات، موضحا أنه تقدم على موقع الوزارة 1906 متقدمين وتم مراجعة وفحص ملفاتهم جميعا، وتم استبعاد الذين لا تنطبق عليهم الشروط والمستندات الخاصة بالمسابقة والوظيفة، وانتهت المقابلات الشخصية لهم نهاية شهر مارس الماضي.

وأوضح اللواء محمود شعراوي، أنه سيتم اختبار 254 متقدما خلال هذا الأسبوع، لافتا إلى أنه تم اختبار 626 من المتقدمين قبل بداية شهر رمضان المعظم وتم تأجيل اختبار باقي المتقدمين إلى بعد انتهاء أجازة عيد الفطر المبارك تحقيقا لمبدأ المساواة بين المتقدمين.

قيادات المحليات

وكشف «شعراوي» عن أن عملية تقييم المتقدمين للمسابقة واختيار المتميز منهم كقيادات المحلية، تخضع لضوابط رئيسية متعددة تتم بكل شفافية ومعايير واضحة منها الاختبارات التحريرية والشفوية والاختبارات النفسية، واختبارات السمات الشخصية، والقدرات العلمية للمتقدمين، والتاريخ الوظيفي ومقترحات التطوير، والسمات الشخصية، ومهارات القيادة، واتخاذ القرار وحل المشكلات، وكل الموضوعات المتعلقة بعمل المحليات سواء كانت مالية أو قانونية أو فنية، حتى ترتقي المنظومة المحلية بشكل جديد من خلال اختيار عناصر قادرة على العطاء، مشيرا إلى أن هذه المسابقة تأتي أيضا في إطار بناء وتحديث الهيكل الوظيفي للوزارة والارتقاء بمستوى الأداء.

جدير بالذكر أن الوزارة كانت قد أعلنت خلال شهر نوفمبر من العام الماضي عن مسابقة لتعيين قيادات محلية طبقاً للإعلان رقم 1 لسنة 2021 لشغل 58 وظيفية بمجموعة وظائف قيادات الإدارة المحلية بالمحافظات، طبقاً لأحكام قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية وطبقاً للدرجات الوظيفية الواردة على بوابة الحكومة المصرية jobs.gov.eg.

وقامت اللجنة العليا للقيادات برئاسة وزير التنمية المحلية والتي تضم في عضويتها كل من اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، واللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، واللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، والدكتور إسماعيل طه محافظ كفر الشيخ السابق، بالإضافة إلى مساعد وزير التنمية المحلية للمشروعات القومية وأمين عام الإدارة المحلية والمستشار القانوني للوزارة، بمناقشة المتقدمين خلال المقابلات الشخصية في خبراتهم ومقترحاتهم لتطوير الوظائف المتقدمين إليها، وما قدموه من مقترحات وأفكار خلال فترة التقديم على المسابقة لتطوير الأداء في الإدارة المحلية في حال اختيارهم في إحدى وظائف قيادات الإدارة المحلية.