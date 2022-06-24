يبحث الكثير من المواطنين عبر محركات البحث المختلفة، عن سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، وذلك لأهميته في التأثير على مختلف أسعار المنتجات وبعد التغييرات الكبيرة التي شهدها سعره.

وتقدم «الوطن» سعر الدولار في البنوك المختلفة وفق آخر تعاملات وردت قبل اليوم الجمعة، استمرارا للخدمات المختلفة التي تقدمها لقرائها، وجاء سعر الدولار اليوم الجمعة 24-6-2022 في البنوك المصرية على النحو التالي:

سعر الدولار في البنوك اليوم

سجل سعر الدولار في بنك الكويت الوطني نحو 18.69 جنيه للشراء و18.79 جنيه للبيع، وفق الموقع الإلكتروني الرسمي للبنك، ووصل سعر الدولار في البنك التجاري لنحو 18.73 جنيه للشراء و18.79 جنيه للبيع.

سجل سعر الدولار في البنك المركزي

سجل سعر الدولار في البنك المركزي 18.71 جنيه للشراء و18.78 جنيه للبيع، وفق آخر تعاملات وردت قبل اليوم الجمعة الموافق 24 يونيو.

سعر الدولار في المصرف المتحد

كما جاء سعر الدولار في المصرف المتحد نحو 18.71 جنيه للشراء و18.79 جنيه للبيع وفق الموقع الإلكتروني الرسمي للبنك.

سعر الدولار في بنك قناة السويس

وفي بنك قناة السويس، بلغ سعر الدولار نحو 18.79 جنيه للبيع و18.69 جنيه للشراء، وفق آخر تعاملات وردت قبل اليوم الجمعة.

سعر الدولار في بنك مصر

وسجل الدولار في بنك مصر 18.71 جنيه للشراء و18.77 جنيه للبيع، وبلغ سعر الدولار في بنك الإسكندرية نحو 18.73 جنيه للشراء و18.79 جنيه للبيع، وفق آخر تعاملات وردت قبل اليوم الجمعة 24 يونيو الحالي.

ومن المتوقع وفقًا لنماذج مجموعة «الماكرو» العالمية وتوقعات المحللين من Trading Economics، أن يتم تثبيت الدولار الأمريكي عند 105.72 بنهاية هذا الربع، على أن يتم التداول عند 108.83 في غضون 12 شهرًا.