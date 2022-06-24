اليوم.. 225 حاجا من أعضاء الجمعيات يسافرون لأداء مناسك الحج

يستعد أول أفواج حج الجمعيات الأهلية، وهم حجاج الجيزة البالغ عددهم 225 حاجًا للسفر إلى الأراضي السعودية «المدينة المنورة» لأداء مناسك الحج، وذلك اليوم الجمعة، الموافق 24 يونيو2022، لتؤكد وزارة التضامن الاجتماعي أنه سيتوالي سفر باقي أفواج حجاج الجمعيات الأهلية علي مراحل حتى 2 يوليو المقبل، لافتة إلى أنه من المقرر سفر نحو 1100 حاج للمدينة مباشرةً و1900 حاج لجدة وفقاً لجدول تفويج السفر لمدة رحلة 21 يوما.

الانتهاء من كافة التفاصيل الخاصة بموسم الحج

وقال أيمن عبدالموجود مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي لشؤون مؤسسات المجتمع الأهلي ورئيس البعثة الرسمية لحج الجمعيات الأهلية، إنه تم الانتهاء من كافة التفاصيل الخاصة بموسم الحج للعام الحالي، حيث تم الانتهاء من التعاقد مع الفنادق ذات المستوي المتميز سواء في مكة المكرمة من خلال التعاقد مع فنادق فئة «4 نجوم» في شارع إبراهيم الخليل، وتبعد عن الحرم حوالي 700 متر.

وأشار عبد الموجود أنه بالنسبة للمدينة المنورة، فقد تم التعاقد مع عدد من الفنادق، لإسكان حجاج الجمعيات على مراحل وفقا لتفويج السفر والطيران، وكلها فنادق ذات تصنيف فئة 5 نجوم، وتبعد عن الحرم النبوي بمسافة لا تزيد علي 300 متر، مشيرًا إلى أنه سيتم توفير وجبتي طعام يوميًا بنظام البوفيه المفتوح للحجاج طوال مدة الرحلة.

تعليمات للحجاج عند الوصول إلى السعودية

وناشدت المؤسسة القومية للحج الحجاج، عند الوصول إلى الأراضي السعودية بإتباع ما يلي:

- يحرص الحاج على التواجد مع مجموعته أثناء فترة إنهاء الإجراءات ودخول السعودية.

- الحرص على التواجد في المنطقة المخصصة لجلب الحقائب.

- شراء خط تليفون سعودي وتفعيله على الهاتف الخاص بك ومشاركة رقمه مع مجموعتك والمشرف الخاص بك.

- تسجيل الرقم السعودي للمشرف على هاتفك.

- اتباع التعليمات التي يوجهها المشرف أثناء التوجه من المطار إلى فندق الإقامة.

- عند الوصول إلى فندق الإقامة يجب الحرص على عدم ترك أي متعلقات بالباص.

- الحصول على حقائبك والتي يتم شحنها من المطار للفندق.

- يتولى المشرف تسليم مفتاح غرفتك وإبلاغك بمواعيد تناول الوجبات.

- تجنب الزحام على المصاعد أثناء الصعود والنزول.