«التضامن»: سفر أول فوج من حجاج الجمعيات الأهلية 2022 غدا

أكدت وزارة التضامن الاجتماعى، أن أول فوج من حجاج الجمعيات الأهلية 2022، سيسافر إلى الأراضي السعودية لأداء مناسك الحج، غدًا الجمعة الموافق 24 يونيو 2022، وفق ما أكده أيمن عبد الموجود مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي لشؤون مؤسسات المجتمع الأهلي والمدير التنفيذي للمؤسسة القومية لتيسير الحج والعمرة، مشيرًا إلى أن أول أفواج حج الجمعيات الأهلية للمدينة، هو حجاج الجيزة وعدد الفوج 225 حاجًا.

سفر 1100 حاج للمدينة مباشرة

وأكد عبد الموجود لـ«الوطن»، أن باقي أفواج حجاج الجمعيات الأهلية ستتوالى على مراحل حتى 2 يوليو المقبل، وذلك هو آخر موعد لوصول الأفواج إلي الأراضي المقدسة، كما أنه من المقرر سفر نحو 1100 حاج للمدينة مباشرةً وعدد 1900 حاج لجدة، وفقاً لجدول تفويج السفر لمدة 21 يوما.

وأوضح أنه جرى رفع درجة الاستعداد القصوى وتقديم أفضل الخدمات وتذليل العقبات التي ربما تحدث، كي يؤدي حجاج الجمعيات الأهلية المناسك في سهولة، مشيرًا إلى وصول وفد من أعضاء البعثة الرسمية لوزارة التضامن الاجتماعي، قبل وصول أول أفواج حجاج الجمعيات الأهلية، وذلك لاستلام الفنادق ومراجعة كافة التفاصيل قبل وصول الحجاج إلى المملكة العربية السعودية.

الانتهاء من كافة التفاصيل الخاصة بموسم الحج

ولفت إلى أنه تم الانتهاء من كافة التفاصيل الخاصة بموسم الحج للعام الحالي، إذ تم الانتهاء من التعاقد مع الفنادق ذات المستوى المتميز في مكة المكرمة من خلال التعاقد مع فنادق فئة «4 نجوم» في شارع إبراهيم الخليل، وتبعد عن الحرم حوالي 700 متر، أما بالنسبة للمدينة المنورة، فقد تم التعاقد مع عدد من الفنادق، لإسكان حجاج الجمعيات على مراحل وفقا لتفويج السفر والطيران، وكلها فنادق ذات تصنيف فئة 5 نجوم، وتبعد عن الحرم النبوي بمسافة لا تزيد عن 300 متر، وسيتم توفير وجبتين يوميًا بنظام البوفيه المفتوح للحجاج طوال مدة الرحلة.