سامح صفوت بطل مسلسل «ونيس» يعود إلى الأضواء بـ«حكاية وجواب»

يشارك الفنان سامح صفوت بعدد من مقاطع الفيديو على تطبيقات التواصل الاجتماعي خلال الآونة الأخيرة على «تيك توك وكواي»، ليصبح من الشخصيات المؤثرة على هذه التطبيقات، خاصة أنه يسلط الضوء على تجارب إنسانية، ويقدم من خلالها محتويات مختلفة ومتنوعة.

ويُعد «صفوت» أول فنان يقدم محتوى التحديات على «تيك توك وكواي» بالصلاة على النبي في العقاب لخاسر التحدي، بدلا من تحديات «الدقيق والبيض» وغيرها مما تعتبر إهدارًا للنعم كما وصفها.

تكريم لـ سامح صفوت من «كواي»

المحتوى المختلف الذي يقدمه سامح صفوت على «كواي»، جعل إحدى الوكالات المؤسسة للتطبيق تنظم حفل تكريم له، وتهديه درعًا خاصًا باعتباره صانع محتوى ناجح على التطبيق.

التركيز على المحتوى الهادف هو ما يركز عليه «صفوت» فيما يقدمه على «كواي وتيك توك»، خاصة في مقاطع فيديو التحديات، حسبما ذكر في حديثه مع «الوطن»، إذ ابتكر شكلًا جديدًا لتنفيذ عقوبات التحديات، منها الصلاة على النبي وترديد الأذان.

فكرة برنامج «حكاية وجواب»

«اقتحمنا مجال تيك توك وكواي باحترام ومحتوى مختلف وهادف»، هكذا وصف «صفوت» ما يقدمه على تطبيقات الفيديوهات الشهيرة في برنامجه «حكاية وجواب»، والذي من المقرر تحويل فكرته إلى برنامج إذاعي قريبًا.

حل المشكلات الاجتماعية والقانونية

ويحاول سامح صفوت من خلال برنامج «حكاية وجواب»، الإجابة على مشكلات متابعيه سواء اجتماعية أو قانونية باعتباره مستشار قانوني بالاستئناف؛ لحمايتهم من طريق النصب الإلكتروني وغيرها.

ويستعرض «صفوت» هذه المشكلات ويطرح على أصحابها الحلول، ولا يكتفي بذلك فقط، بل يقدم محتوى إنساني ميداني من خلال وسائل التواصل الاجتماعي.

ويعتبر سامح صفوت، من الفنانين المرتبطين في أذهان جيل كامل، خاصة في دور «عز الدين» بالمسلسل العائلي الشهير «يوميات ونيس»، والذي قدمه فيه شخصية الابن الأكبر للفنان محمد صبحي «ونيس»، وكانت تدور بينهما مواقف طريفة للحث على الأخلاقيات الحميدة، وطرق التربية السليمة.