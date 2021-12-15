سامح صفوت: أنا «شريف» من نسل سيدنا النبي.. وأعتز بلقب والدي

قال الفنان سامح صفوت، إنه من نسل «الأشراف»، ويصل نسبه إلى سيدنا محمد صل الله عليه وسلم، وعائلته تحمل لقب «الشجيع» من أكبر العائلات في مصر، مشيرا إلى انتشارهم في جميع ربوع مصر، كاشفا عن وجود مدارس بالقاهرة تحمل لقب عائلته، معربا عن اعتزازه الشديد باسم والده تكريما له.

فخور أني من «الأشراف» ونسبي لـ سيدنا محمد

وأكد سامح صفوت، خلال بث مباشر عبر «الوطن»، أنه فخور كونه من الأشراف، من نسل سيدنا محمد، التي تتواجد بكل مكان بمصر، بـ قنا، ومدن عديدة، بينما هو يعتز فقط بـ اسم والده صفوت، تكريما له، ويريد من الجميع الترحم عليه، دائما حينما يذكر اسمه.

وتابع «صفوت» قائلا: «أنا مستشار دولي بفضله بعد ربنا، وإن كانت بي صفات حسنة، فتعود لتربيته، لذا أريد كل من يعرفني بالترحم على والدي دائما».

أعمال سامح صفوت

بدأ سامح صفوت، مشواره الفني، منذ الصغر، لكنه سطع نجمه حينما انضم لعائلة مسلسل «يوميات ونيس» مع الفنان محمد صبحي، وكان يلعب دور عز الدين، الابن الأكبر لـ ونيس، وكان أول ظهور له بالسينما مع مصطفى شعبان، في فيلم «خلي الدماغ صاحي» عام 2001، وحصل على جائزة بمهرجان الإسكندرية السينمائي الدولي، عن دوره بالفيلم.

وقدم «صفوت» عدة أعمال فنية، أبرزها عن مشاركته في مسلسل «احنا الطلبة» مع أحمد سعد وريم البارودي، ونخبة من النجوم، فضلا عن مسرحية «تحب تشوف مأساة بالطبع لا»، مع مصطفى شعبان، إخراج خالد جلال، وتأليف لينين الرملي، بجانب مسلسل «امرأة فوق العادة»، بطولة إلهام شاهين ورشوان توفيق، ومسلسل «البصمة» مع يوسف شعبان.

وأوضح سامح صفوت، أنه يحب الهدوء، ومن هواياته ركوب الخيل، مشيرا إلى أنه بدأ بالتدريب على الفروسية منذ الصغر، ويمتلك مزرعة للخيل في إحدى ضواحي القاهرة.