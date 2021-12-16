سامح صفوت: القانون يحمي حقوق «رشوان» وشريفة ماهر.. «اتوجعوا من ولادهم»

علق الفنان سامح صفوت على أشهر قضايا الرأي العام و«السوشيال ميديا»، عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، تارة بشكل كوميدي، وأخرى قانوني كما عبر خلال لقائه في بث المباشر له مع «الوطن»، عن أزمة الفنان القدير رشوان توفيق و شريفة ماهر مع أولادهم، بجانب تسليط الضوء على عدة قضايا أخرى.

سامح صفوت يعلق على أزمة مطربي المهرجانات بمشهد من «يوميات ونيس»

شارك الفنان سامح صفوت، مشهدا من مسلسل «يوميات ونيس»، معبرا عن أزمة نقيب الموسيقين هاني شاكر، مع مطربي المهرجانات، خلال صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك».

واحتوى المشهد، على إبداء عز الدين «سامح صفوت»، في يوميات ونيس، بإبداء رغبته للفنان محمد صبحي بأنه يريد أن يصبح مطربا، ويغني بصوت «نشاز»، خلال المشهد.

ومن ثم يحاول الفنان محمد صبحي، خلال المشهد، إقناعه، بأنه لا يصلح أن يصبح مطربا، مع اصرار عز الدين على الغناء.

وأوضح سامح صفوت، أنه وجد ان هذا المشهد معبرا للغاية عن أزمة الفنان هاني شاكر، كنقيب للموسيقيين، مع مطربي المهرجانات، موضحا أنه كان يقصد ترك الحكم للجمهور.

وأبدى رأيه في هذه الأزمة، مؤكدا أنه لا يجب منع مطربي المهرجانات من الغناء بعد أن أصبحت ظاهرة منتشرة في المجتمع المصري، مشيرا إلى أن الممنوع مرغوب، لكنه يطالب بوضع قوانين وضوابط لهم تتناسب مع قيم المجتمع.

سامح صفوت يعلق على أزمة رشوان توفيق وشريفة ماهر

بينما ناقش سامح صفوت أزمة الفنان القدير رشوان توفيق مع ابنته وحفيده، بشكل قانوني، خاصة أنه «مستشار قانوني» بالاستئناف.

وقال «صفوت» خلال لقائه مع «الوطن»، إن هناك قانون بالفعل يحمي المسنين، وحقوق رشوان توفيق، بجانب أيضا أزمة الفنانة شريفة ماهر مع ابنها، لافتا إلى أن الأزمة الحقيقة هي «الإنسانية ووجعهم من ولادهم».

كما علق الفنان سامح صفوت، عن قضية سيدة التجمع بصفته مستشار قانوني بالاستئناف، منوها إلى أن الجميع يرى أن السائحة فقط هي المدانة، متجاهلين أمر هام، وهو من صورها، ونشر الفيديو عبر وسائل التواصل الاجتماعي، خاصة أن البلاغ لم يقدم من الشخص الذي فعل ذلك، بينما من السيدات، متسائلا: «فما هدف من تصويرها ونشر الفيديو».

وأضاف أنه يجب مراعاة اختلاف الثقافات مع السائحين، خاصة أنهم ربما يجهلون قواعد المجتمع المصري، ويجب أن يطبق القانون في تلك الحالات في صمت، دون بلبلة، حتى لا نرهب السائحين من زيارة بلدنا.