مصادر: جاري إيقاف 10 آلاف بطاقة تموين تعدى أصحابها على الأراضي الزراعية

تعاون على مستوى عالي، يتم حاليا بين عدة جهات حكومية يأتي على رأسها وزارتي التموين والزراعة، من أجل حصر حالات التعدي على الأراضي الزراعية، التي تمت من قبل مواطنين مستحقين للدعم الحكومي بأشكاله المختلفة سواء الدعم التمويني أو دعم معاشات تكافل وكرامة أو دعم الأسمدة التي تصرف للمزارعين من قبل وزارة الزراعة أو أي دعم يحصلون عليه من الحكومة.

بحث حذف وإيقاف 10 آلاف بطاقة تموين للمتعدين على الأراضي الزراعية

وقالت مصادر لـ«الوطن»، أنه بالفعل يجري حاليا اتخاذ إجراءات حذف وإيقاف ما يقرب من 10 آلاف بطاقة تموين ثبت أن أصحابها قاموا بالتعدي على الأراضي الزراعية بالمخالفة للقانون، مشيرة إلى أن اللجنة المشتركة لحصر حالات التعدي تقوم بإبلاغ وزارة التضامن أيضا بأسماء المعتدين على الأراضي الزراعية من أجل بحث وجود أسمائهم ضمن معاشات تكافل وكرامة من عدمه لإيقاف المعاش عنهم.

استمرار حصر التعدي على الأراضي الزراعية

وأوضحت المصادر أنه هناك تحركا دائما ومستمرا لحصر كافة أشكال التعدي على الأراضي الزراعية، لبدء اتخاذ كافة الإجراءات لوقف ومنع التعديات على الأراضي الزراعية من أجل الحفاظ على مساحة الرقعة الزراعية في مصر.

عقوبات التعدي على الأراضي الزراعية

وتتعدد أشكال العقوبات التي يتم اتخاذها ضد المعتدين على الأراضي الزراعية، والتي ضمت وقف كل أشكال الدعم الحكومي التي يحصل عليها المخالف، وتشمل حاليا التالي:

ـ الإزالة الفورية لمخالفة التعدي على الأرض الزراعية.

ـ وقف الدعم التمويني.

ـ وقف صرف الخبز المدعوم.

ـ وقف صرف الأسمدة المدعومة عن المخالفين.

- وقف معاش تكافل وكرامة.

تجدر الإشارة إلى أن الحكومة تتابع وترصد عبر منظومة المتغيرات المكانية، وهي منظومة أقمار صناعية بالمحافظات، أي مخالفات أو تعديات على أراضي الدولة، لإيقافها فوريا والتعامل معها.