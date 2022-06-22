حملات مكثفة لإزالة تعديات على الأراضي الزراعية ومخالفات بناء بالجيزة

أكد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، على رؤساء الأحياء والمراكز والمدن برصد ومتابعة أي تعديات على الأراضي الزراعية أو مخالفات البناء، والعمل على الحفاظ على أملاك الدولة والأراضي الزراعية، لافتا إلى التنسيق والتعاون بين الجهات المعنية في هذا الشأن، مثل مسؤولي المتغيرات المكانية والمتابعة الميدانية ورؤساء المدن والوحدات المحلية والجهات الأمنية، للتعامل مع التعديات وإزالتها فورًا، والقضاء على ظاهرة البناء العشوائي والتعدي على أملاك الدولة، وفرض هيبة الدولة على أراضيها، مع اتخاذ كل الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

إزالة جمالون مقام على أرض زراعية

وأعلنت محافظة الجيزة في بيان، قيام أجهزة مركز ومدينة العياط، إزالة جمالون مقام على أرض زراعية في نطاق الوحدة المحلية بطهما، على مساحة 400 متر تقريباً، لافتة إلى فك شدة خشبية للدور الأول فوق الأرضي في عقار بعزبة الشربيني على مساحة حوالي 250 مترا.

إزالة حالتين تعد على الأراضي الزراعية

وأشار البيان، إلى قيام أجهزة مركز ومدينة العياط، بإزالة حوائط دور أول فوق الأرضي بقرية بهبيت التابعة للوحدة المحلية بالبليدة على مساحة حوالي 80 مترا تقريبا، إلى جانب إزالة حالتي تعد على الأراضي الزراعية بقرية طهما بمساحة 110 أمتار.

إزالة بناء مخالف بدون تصريح بالعجوزة

كما أكدت محافظة الجيزة، قيام أجهزة حي العجوزة بإزالة بناء مخالف بدون تصريح بالدورين الـ11 و14 في عقار بميدان الشهداء ناصية شارع عبد القوي.

وفي مدينة الحوامدية، تم إزالة جمالون مخالف بشارع الصحافة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالف، وجاري متابعة ورصد حالات التعديات، وستتم الإزالة الفورية لأي حالة تعدي، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالها، وفرض هيبة القانون وتطبيقه على الجميع بدون استثناء.